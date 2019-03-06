Özlem Çerçioğlu’na Koçarlı’da coşkulu karşılama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk’le birlikte Koçarlı’da Şahinciler, Büyükdere ve Sobucular mahallerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Şahinciler’de vatandaşların "Özlem" ve "Koçarlı’nın Özlemi" tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Çerçioğlu vatandaşlara seslenip onlara gösterdikleri yoğun ilgiden ve güzel karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Mahalle ziyaretinde vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu "Şimdiye kadar olduğu gibi Mutlu Başkan’ın bütün projelerinin arkasındayım. Buraya gelirler, onu yapacağız, bunu yapacağız derler. Kanmayın. Biz çalışıyoruz. Bizim yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın teminatı" diye konuştu. Şahinciler, Büyükdere ve Sobucular’a Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımları hatırlatan Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlar hep bir ağızdan "Emeğine sağlık" diye karşılık verdi. Başkan Çerçioğlu konuşmasını "Önümüzdeki dönem Mutlu Başkan’la şimdiye kadar yaptığımız yatırımların iki katını yapmaya söz veriyorum. Her zaman sizlerin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Altyapı, üstyapı gibi çalışmaları zaten fazlasıyla yapıyoruz. Fakat benim için asıl önemli olan sosyal belediyecilik" ifadelerini kullanarak her zaman fakir-fukaranın, garip-gurebanın yanında olmaya devam edeceklerini yineledi.

Başkan Çerçioğlu "Aydın’da, Koçarlı’da yaşıyorsanız yatağa aç girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz; Çünkü Mutlu Başkan’la ben varım" sözlerini kullandı.