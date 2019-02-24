Özlem Çerçioğlu, Dereağzı Mahallesini ziyaret etti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova’nın Dereağzı Mahallesi’nde düğün cemiyetine katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova’nın Dereağzı Mahallesi’nde düğün cemiyetine katıldı.

Dereağzı Mahallesi Muhtarı Celal Menderes’in kızı Seval’in düğün cemiyetine katılan Başkan Çerçioğlu mahallelilerle uzun uzun sohbet etti. Başkan Çerçioğlu genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. Genç çift bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Düğün töreninde Başkan Çerçioğlu’na Aydın İl Kadın Kolları Ayşe Özdemir ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de eşlik etti.

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