  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Gündem Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların yüzünü güldürdü
Gündem

Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların yüzünü güldürdü

Hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam eden Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ege Et şubelerinde, bugüne özel yüzde 20 indirim uygulandı. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ege Et şubelerinde, bugüne özel olarak uygulanan indirim vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Efeler ilçesi balık hali, Kuşadası merkez, Didim merkez ve Nazilli ile Söke şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim uygulandı. Halk Ege Et şubeleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

 

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlenen indirimlerin, özellikle aile bütçelerine önemli katkı sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı

Ekonomi

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı

Üretimin çarkları rekor tazeledi! Cevdet Yılmaz’dan yüksek teknoloji ve cari açık müjdesi
Üretimin çarkları rekor tazeledi! Cevdet Yılmaz’dan yüksek teknoloji ve cari açık müjdesi

Ekonomi

Üretimin çarkları rekor tazeledi! Cevdet Yılmaz’dan yüksek teknoloji ve cari açık müjdesi

Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!
Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!

Gündem

Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi!

Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!
Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Gündem

Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23