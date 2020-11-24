Özlem Akdurak: "Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçilmek gurur verici"





ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing) Başkan Yardımcılığı'na seçilmesinden gurur duyduğunu ve yeni görevinin Türk yelkenciliğinin daha da ileri taşınmasına katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Akdurak, yeni görevine ve 2021 yılı yelken faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni görevinin, yelkenciliğin geleceğinin belirlenmesinde doğrudan etkili olduğunu anlatan Akdurak, "Yelken dünyasının en önemli kararlarını alan ve yelken sporunun geleceğini şekillendiren Dünya Yelken Federasyonu Yıllık Olağan Toplantısı'nda, 128 ulusal federasyon oy kullandı. 77 ülkenin oyuyla, 15 aday içinde başkan yardımcısı seçildim. Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçilmek gurur verici. 2020-2024 dönemi için seçildiğim yeni görevimin, Türk yelkenciliğinin daha da ileri taşınmasına katkıda bulunacağına inanıyorum."değerlendirmesinde bulundu.

Türk sporu ve yelkenciliğinin geldiği noktayı uluslararası platformda yansıtmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Akdurak, şöyle devam etti:

"Dünya Yelken Federasyonunun tüm komite ve çalışma grupları toplantılarıyla, yoğun bir gündem içinde belirlenen yeni görevim, önemli yarışlara ev sahipliği yapılmasından, olimpik program kararlarına, kaliteli malzemeden ulaşıma kadar bir çok konuda gelişmelerden hızlı ve etkin bir şekilde haberdar olarak, ülkemizde alınması gereken kararları hızlandırmak açısından son derece önemli. Bu durum, Türkiye'de yürütülen yelken faaliyetlerinin tanıtımı adına fayda sağlayacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok uluslararası yarışın iptal edildiğini hatırlatan Akdurak, 2021 yılı sportif faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen olimpiyatların ardından olimpik ve gençlik sınıflarındaki uluslararası müsabakaların tamamına yakını da yapılamadı. Ayrıca yine bu süreçte gerçekleşen ünvan yarışlarının bir bölümüne seyahat kısıtlamaları sebebiyle birçok ülke katılamadı, bazı yarışların adları değiştirilerek dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanları verilemedi. Gelecek yılın en önemli organizasyonu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak arzusuyla var gücüyle çalışacağız."

2020 yılının son uluslararası yarışı olan RS:X Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyat seçmeleri için önem arz ettiğini dile getiren Akdurak, "Portekiz’de gerçekleşecek bu yarış olimpiyat seçmesinin Avrupa ayağı olduğu için çok büyük önem taşıyor. Kasım ayı sonunda yapılması planlanan bu yarış için henüz bir iptal kararı görünmüyor. RS:X Avrupa Şampiyonası'nın iptal olmamasını ve sporcumuz Onur Cavit Biriz’in erkekler kategorisinde olimpiyat kotasını alacağını ümit ediyoruz. Uluslararası önemli yarışların 2021 taslak takvimi de oluşturuldu ancak pandemi nedeniyle bu takvimin ne ölçüde hayata geçirilebileceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz." ifadelerini kullandı.