Özkök kıç üstü oturdu

Özellikle 28 Şubat sürecinde mütedeyyin insanlara kan kusturan Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı. 20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olarak toplam 35 yıl çalıştığı Hürriyet'te skandal işler yapan Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" dedi. Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu. Özkök, 6 Kasım Cumartesi günü yayımlanan yazısında, "Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum." diyerek izin duyurusu yapmıştı.

Bilindiği gibi, Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken hapis cezası aldığında, Hürriyet "Muhtar bile olamaz", "Tayyip'e şok ceza", "Siyasi hayatı bitti" gibi manşetler atmıştı.