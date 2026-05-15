Özkan Yalım, Özel'e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı: "Sağlam paketi" mavi valize koy
Özkan Yalım, Özel’e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı: “Sağlam paketi” mavi valize koy

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Manisa’daki bir benzinlikte 20 milyon dolar aldığı iddiasıyla başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik rüşvet iddiaları, itirafçı olan ve Özel’e 1,2 milyon lira rüşvet verdiğini söyleyen Özkan Yalım, iddiasını WhatsAp belgeleri ile doğruladı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Manisa’daki bir benzinlikte 20 milyon dolar aldığı iddiasıyla başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik rüşvet iddiaları sonunda belgelendi. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, “1 milyon euro nakit parayı bir sırt çantası içerisinde doğrudan CHP Genel Merkezine götürüp, Veli Ağbaba’nın söylediği isme teslim ettim” itirafının ardından etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP liderine 200 bini bahçe duvarında olmak üzere 1,2 milyon lira rüşvet verdiğini söylerken, belgeler de iddiaları doğruladı. Whatsapp yazışmaları ve Özel’in kamuoyuna ilan edilen siyasi programı, ikilinin aynı gün Denizli’de buluştuğunu teyit etti. Özel’in Yalım’a, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” şeklindeki Whatsapp mesajının ortaya çıkmasıyla, CHP’de dönen rüşvet çarkı resmen belgelenmiş oldu. Özgür Özel’in, Özkan Yalım ile samimi fotoğrafını paylaşarak, “Denizli İl Başkanlığımızda İl Başkanımız Ali Osman Horzum ve örgütümüzü ziyaret ettik” diye yazdığı 14 Ekim 2023 tarihli X paylaşımı da Yalım’ın ifadesini doğruladı.

 

“YA İSTİFA YA DA İHRAÇ EDİLMELİLER”

Yaşananlara ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız partimizi Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kurdu. Bizim bütün teşkilatlarımızda ‘Siyasetin temeli, gücü, membaı ahlaktır’ diye yazar. Maalesef CHP’nin bütün siyasetçilerine, yerelden geneline hangisine bakarsanız bakın çok ciddi bir yozlaşma söz konusu. Siyasi etikten tutun, rüşvet, irtikap, yolsuzluk, ahlaksızlık var. Eskiden CHP siyasetine ‘çöp, çukur, çamur’ diyorduk. CHP buna üç madde daha ekledi: Yolsuzluk, ahlaksızlık ve iftira. Böylece altıya tamamlamış oldular. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin bu durumda olması, vatandaşlarımız nezdindeki siyasete olan güveni de çok ciddi anlamda sarsmıştır. Belgeler ortada, itiraflar ortada, görüntüler ortada. Siyasette bu tip yolsuzluklara bulaşmış isimlerin siyasetten el çekmesi veya partileri tarafından el çektirilmesi gerekiyor. Çünkü tüm partiler bu milletin partisidir. Milletin vergileriyle hayatlarını sürdürüyorlar. O yüzden CHP sadece CHP’lilerin değil. AK Parti sadece AK Partililerin partisi değil. 81 ilde yaşayan 85 milyonun partisi. Buna böyle bakmak lazım. Siyaseti topyekûn yeniden düzgün bir zemine çıkarmak lazım. Siyasetin en önemli limanı ahlaktır. Eğer ahlaki konuda CHP’de böyle büyük bir sıkıntı varsa, siyaset yapanların bir an önce bunun gereğini yapmaları lazım. Yoksa geçmişte örneklerinin yaşandığı gibi en yakın seçimlerde Meclis dışında kalırlar. Vatandaş her şeyi görüyor. Gereğini de yapacaktır. Buna inanıyorum.”

 

“SUÇ ÖRGÜTÜ HESAP VERECEKTİR”

Gazeteci yazar Mehmet Fırat da şunları dile getirdi: “Üstad Necip Fazıl’ın CHP ve zihniyeti hakkında yapmış olduğu tespiti bütün meydanlara döviz olarak asılmalıdır; ‘CHP, alışılmış manada parti değil, Türk milletinin topyekûn ruhuna ve maddesine musallat bir şekavet karargâhıdır…’ Bu manada her türlü kötülüğün ve olamayışın ana saiki bu parti ve zihniyetidir! Kurulduğu günden bu yana, yılanın kabuk değiştirmesi gibi kabuk değiştire değiştire bugüne gelmiş ve artık iflah olmaz kangrene dönüşmüş bu zihniyet ve kurumundan kurtulma vakti çoktan geldi de geçiyor. Hele son dönem ‘ekosistem’ üzerinden yürüyen rüşvet, yolsuzluk, casusluk, havada, karada, denizde yaşanan sapkın ilişkiler yumağı mevzunun münferit bir olaydan ziyade organize bir durum olduğunu göstermektedir. Bu kadar film fırıldağın döndüğü bir yerde genel başkanın ve yönetimin bunlardan beri olduğunu düşünmek safdillik olur. Hepsi kendi konumu ve çapı kadar bu pisliğe bulaşmış ve pisliği meşrulaştırmışlardır. Anladığımız kadarıyla ‘mutlak butlana’ gerek kalmadan bu organize suç örgütü yargı önünde hesap verecektir.”

hasel

Türkiye vatandaşı da "Seni sağlam pakete,mavi valize koyacak.Sizi Def edecek ÖZEL efendi.

Adem

Vay ōzel vaaay...Birde iktidari tehdit eder dururdu ,bir basa gelelim sizi muhakeme edecegiz diye...simdi kendisi muhakeme olacak. Hirsizogluyla beraber aglarlar hakim karsisinda artik????
