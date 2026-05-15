Dünya
Kimsenin kimseden haberi yok! ABD'nin ayarlarını bozdu

Politico'nun 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Polonya'ya konuşlandırılmasını iptal etme kararından önceden haberdar olmadığı öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 4 bin askerin Polonya'ya konuşlandırılmasını iptal etme kararından önceden haberdar olmadığı öne sürüldü.

Politico'nun 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hegseth'in bu emri neden verdiği henüz netlik kazanmadı.

"Bunun geleceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu." ifadesini kullanan yetkililerden biri, Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin son 24 saattir bu kararı anlamlandırmaya ve başka sürprizlerin gelip gelmeyeceğini anlamaya çalışmak için yoğun telefon trafiği yürüttüklerini belirtti. 

Pentagon Sözcüsü Yardımcısı Joel Valdez, bu adımı savunarak "Askerlerin çekilmesi kararı, ABD'nin Avrupa'daki askeri komuta zincirindeki kilit isimlerin görüşlerini de içeren kapsamlı ve çok katmanlı bir sürecin ürünüdür. Bu, beklenmedik, son dakika bir karar değildi." ifadelerini kullandı. 

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da "Bu mesele, Polonya'yı ilgilendirmiyor. ABD'nin Avrupa'daki askeri yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ordusu Avrupa Kuvvetleri eski komutanlarından Tümgeneral Ben Hodges ise ordunun bölgedeki rolünün "Rusları caydırmak, Amerika'nın stratejik çıkarlarını korumak ve müttefikleri güvence altına almakla ilgili her şey" olduğunu vurgulayarak "Şimdi bu caydırıcılığın parçası olacak çok önemli bir varlık ortadan kalktı." görüşünü paylaştı.

Hodges, Polonya'nın Başkan Donald Trump'ı hiçbir zaman eleştirmediğini ve "iyi bir müttefikin yapması gereken her şeyi yaptığını" belirterek, "Ve yine de bu oluyor." dedi.

ata

çoluk çocuğun eline verdiler yönetimi el altından birileri götürüyor....
