Meyveleri tuzak gibi patlıyor! Tek bir damlası bile: Acı kavun, cırtatan, patlangaç...
Meyveleri tuzak gibi patlıyor! Tek bir damlası bile: Acı kavun, cırtatan, patlangaç...

Meyveleri tuzak gibi patlayan bu besin halk arasında farklı isimlerle bilinen bu bitki çok dikkat edilmesi gereken bir uyarı niteliğinde bulunuyor her daim...

Halk arasında "acı kavun", "cırtatan" veya "patlangaç" olarak bilinen eşek hıyarı bitkisi, olgunlaştığında sergilediği şaşırtıcı mekanizmasıyla dikkat çekse de aslında tam bir biyolojik tehdit saçıyor. Olgunlaşan meyvelerin bir bomba gibi patlayarak tohumlarını fırlatması, temas edenlerde kalıcı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Kabakgiller familyasına ait yabani bir tür olan Ecballium elaterium, özellikle yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişiyor.

Bitkiye adını veren en karakteristik özelliği ise meyvelerinin iç basınçla çalışması.

Olgunlaşan meyvelere dokunulduğunda, meyve içindeki sıvı ve tohumlar müthiş bir hızla çevreye fışkırıyor.

Bu fışkırma esnasında öz suyunun göze temas etmesi; kornea hasarından kalıcı görme kaybına kadar geri dönüşü olmayan yaralanmalara yol açabiliyor.

Toplumda bu bitkinin bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine dair yaygın ancak son derece tehlikeli bir inanış bulunuyor.

Tıp dünyası, eşek hıyarını "yüksek derecede zehirli" olarak sınıflandırıyor.

Bitki öz suyunun bilinçsizce vücuda alınması; - Organ yetmezliği, - Solunum felci, - Şiddetli alerjik reaksiyonlar ve hayati risk taşıyan zehirlenmelere neden olabiliyor.

Tüylü ve sürünücü yapısıyla masum bir yabani ot gibi görünen bu bitki, meraklı çocuklar ve evcil hayvanlar için en büyük risk gruplarından birini oluşturuyor. Doğada bu bitkiyle karşılaşılması durumunda kesinlikle temas edilmemesi; temas veya patlama sonrası sıvıya maruz kalınması halindeyse bölgenin derhal bol suyla yıkanıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması kritik önem taşıyor.

