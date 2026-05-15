  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok 'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?' 15 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 15 Mayıs 1978: Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'nın vefatı (Müftü) Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu Varlık barışı için yeni gelişme! İlk 5 maddesi kabul edildi İran'dan ABD'ye sert cevap! "40 gün savaştılar ve sonucu gördüler!" Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek! CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem Kendi mahallesinden Özgür Özel’e yaylım ateşi: "Şarlatan, Faşist, Üçkağıtçı..."
Gündem

Kendi mahallesinden Özgür Özel’e yaylım ateşi: "Şarlatan, Faşist, Üçkağıtçı..."

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Enver Aysever, yayınladığı bir videoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üst düzey isimlerine ve belediye başkanlarına yönelik yenilir yutulur olmayan ifadeler kullandı. Aysever, CHP Genel Başkanı'ndan Belediye Başkanlarına kadar pek çok ismi sert sözlerle hedef aldı.

Videoda özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklenen Aysever, Özel için "şarlatan" ifadesini kullandı. Aysever'in hedefindeki diğer isimler ve onlar için kullandığı sıfatlar ise şu şekilde:

Özgür Özel Hakkındaki İfadeleri

  • Saygınlık Eleştirisi: "Yok makama saygı, yok koltuğa bilmem ne... Oğlum sen saygın değilsin ki Özgür! Sana kimse saygı duymuyor ki!"
  • Parti İçi Bakış: "Kendi aralarında konuşuyorlar, telefonda söylüyorlar... Senin milletvekilin seni adam yerine koymuyor."
  • Ağır İtham: "Sana 'şarlatan' diyorlar milletvekilleri. Bana telefonda dün söylediler ya!"
  • Karakterize Etme: "İşte Özgür bu, 'Tipi Tip'. Teşbihte hata olmaz."

Diğer İsimlere Yönelik Suçlamaları

  • Ali Mahir Başarır: "Git de bak bakalım Mersin'de Ali Mahir hangi işleri yapıyor? Ali Mahir hangi ayakçılıkları yapıyor; getir-götür..."

  • Ekrem İmamoğlu: "Ekrem senden de beter... Özalcı, her türlü üçkağıdın içinde olan; alalım, verelim, yapalım, gazeteci taşıyalım..."
  • Mansur Yavaş: "Bir tane faşist, hayvan katili Mansur..."

Genel Siyasi Eleştirisi

  • Atatürk Vurgusu: "Türkiye'nin laik, ilerici olabilecek damarını peşkeş çekiyorsun. Üstelik Atatürk'ün adını kullanarak bunu yapıyorsun."
  • Alternatifsizlik Tepkisi: "Allah kahretsin ki Türkiye'nin başka seçeneği yokmuş gibi sunuluyor."

"Biz Demiyoruz, Kendi Mahalleleri Diyor"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazetecinin, partinin en önemli isimlerine yönelik bu denli sert yakıştırmalarda bulunması siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Aysever’in bu çıkışı, "CHP içerisinde sular durulmuyor" yorumlarına neden olurken, kendi mahallesinden gelen bu ağır eleştiriler sosyal medyada da gündem oldu.

Aysever'in bu açıklamaları, parti içindeki fikir ayrılıklarının ve ideolojik çatışmaların ne boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Gündem

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu "Kocan erkek gibi dik durmadı"
Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu “Kocan erkek gibi dik durmadı”

Gündem

Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu “Kocan erkek gibi dik durmadı”

Özgür Özel ve avaneleri haraç düzeni kurmuş! AK Partili Acar'dan mavi valiz ve para kuleleri tepkisi!
Özgür Özel ve avaneleri haraç düzeni kurmuş! AK Partili Acar'dan mavi valiz ve para kuleleri tepkisi!

Gündem

Özgür Özel ve avaneleri haraç düzeni kurmuş! AK Partili Acar'dan mavi valiz ve para kuleleri tepkisi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hatırla

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Özgür özel istifa etmiş istifa mı etmiş ne zaman ciddimi acaba yok canım istifa etmez istifa etmek her babayiğit işi değil vesselam

Adem

Aferim,bozuk saatler ara sira dogruyu gōsteriyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23