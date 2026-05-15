Kendi mahallesinden Özgür Özel’e yaylım ateşi: "Şarlatan, Faşist, Üçkağıtçı..."

Videoda özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklenen Aysever, Özel için "şarlatan" ifadesini kullandı. Aysever'in hedefindeki diğer isimler ve onlar için kullandığı sıfatlar ise şu şekilde:

Özgür Özel Hakkındaki İfadeleri

Saygınlık Eleştirisi: "Yok makama saygı, yok koltuğa bilmem ne... Oğlum sen saygın değilsin ki Özgür! Sana kimse saygı duymuyor ki!"

Parti İçi Bakış: "Kendi aralarında konuşuyorlar, telefonda söylüyorlar... Senin milletvekilin seni adam yerine koymuyor."

Ağır İtham: "Sana 'şarlatan' diyorlar milletvekilleri. Bana telefonda dün söylediler ya!"

Karakterize Etme: "İşte Özgür bu, 'Tipi Tip'. Teşbihte hata olmaz."

Diğer İsimlere Yönelik Suçlamaları

Ali Mahir Başarır: "Git de bak bakalım Mersin'de Ali Mahir hangi işleri yapıyor? Ali Mahir hangi ayakçılıkları yapıyor; getir-götür..."

Ekrem İmamoğlu: "Ekrem senden de beter... Özalcı, her türlü üçkağıdın içinde olan; alalım, verelim, yapalım, gazeteci taşıyalım..."

Mansur Yavaş: "Bir tane faşist, hayvan katili Mansur..."

Genel Siyasi Eleştirisi

Atatürk Vurgusu: "Türkiye'nin laik, ilerici olabilecek damarını peşkeş çekiyorsun. Üstelik Atatürk'ün adını kullanarak bunu yapıyorsun."

Alternatifsizlik Tepkisi: "Allah kahretsin ki Türkiye'nin başka seçeneği yokmuş gibi sunuluyor."

"Biz Demiyoruz, Kendi Mahalleleri Diyor"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazetecinin, partinin en önemli isimlerine yönelik bu denli sert yakıştırmalarda bulunması siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Aysever’in bu çıkışı, "CHP içerisinde sular durulmuyor" yorumlarına neden olurken, kendi mahallesinden gelen bu ağır eleştiriler sosyal medyada da gündem oldu.

Aysever'in bu açıklamaları, parti içindeki fikir ayrılıklarının ve ideolojik çatışmaların ne boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.