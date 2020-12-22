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Spor Özkan Sümer için son görev: Son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Özkan Sümer için son görev: Son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer bugün Trabzon, Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:35:00 -
Özkan Sümer için son görev: Son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

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