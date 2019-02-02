Özhaseki'den tepki: Belediyeler niye ihaleleri kime verdiğini söylemezler, merak ediyorum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, bir otelde düzenlenen Sivaslılar Buluşması'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada ömrünün belediyecilikle ve şehircilikle geçtiğini belirten Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği uygulamalara değindi.

Ankara için hazırlanan projelerin tamamının, başkentlilerin isteği dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen Özhaseki, belediyecilikte "biz" kültürünün ve şeffaflığın hakim kılınması gerektiğini kaydetti.

'Belediyeler ihaleleri kime verdiklerini niye söylemezler, merak ediyorum'

Özhaseki, "Niye belediyeler hala bütçeleri ne kadar, yatırım bütçesi ne kadar, burada hangi ihalelere öncelik veriliyor, bu ihaleleri kimler alıyor, yüzde kaç kırımla alınıyor söylemezler, merak ediyorum. Belediye başkanlığımda 15 sene boyunca o ihale salonlarını canlı internetten yayınlamış bir arkadaşınızım. Orada bütçe var, bu bütçe sizin. Onu kullanma hakkını siz bana veriyorsunuz. Sizin paranızı kullanırken ben size niye hesap vermeyeceğim, böyle bir şey olabilir mi? Kaç lira bütçesi var buranın, bu sene hangi ihale yapılacak, o ihaleye kimler giriyor, yüzde kaç kırım veriliyor ve alıyor, bunu herkesin bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

'Çok sade bir Cumhurbaşkanlığı ofisi var'

İnşaatların zaten belediyelerin işi olduğunu, Ankara'ya yönelik projeleri içerisinde 1-1,5 sene içerisinde yapılabilecek "Çocuk Köyü" gibi sosyal projelerin kendini heyecanlandırdığını anlatan Özhaseki, millet bahçelerini de çok kısa bir sürede hayata geçirebileceklerini dile getirdi.

Özhaseki, metro hattı gibi projelere belediye bütçelerinin tek başına yetmeyeceğini, dünyadaki bütün metropollerde bu tip çalışmaların hükümetle iş birliği içerisinde yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir taraftan her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, ağza alınmadık hakaretler edeceksiniz, elini sıkmamak için arka sokakları dolaşacaksınız. Peki metroyu nasıl yaptıracaksınız, bana söyler misiniz? Altın klozet de altın klozet… Haftada üç gün oradayım, bu çalışmalardan dolayı. Bir tane bile ne altın ne de sarıya boyanmış bir şey gördüm. Herkesin evinde kullandığı ne ise o, günahtır vallahi. Çok sade bir Cumhurbaşkanlığı ofisi var."

Özhaseki, çeşitli ülkelerde gördüğü Cumhurbaşkanlığı makamlarına işaret ederek, "En sade Cumhurbaşkanlığı makamı bizim Cumhurbaşkanımızın makamı. Sadece silüet, mimari tarz olarak Selçuklu'yu anımsatsın diye bir tarz verilmiş orada. O mimari tarz var, onun dışında içeride çok sade." diye konuştu.

Sivaslılar Buluşması'nda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de bir konuşma yaptı.