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Özhaseki'den o isimlere sert sözler: Kimsenin devletin dibine dinamit koyma hakkı yoktur

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, bir esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Türkiye, bütünlüğümüze kasteden; PKK,FETÖ gibi örgütlerle mücadele ediyor. Bu mücadele sürecinde sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımızın yanında durarak bize destek verdi" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:10

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki Siteler esnafını ziyaret etti. Özhaseki, konuşmasında Cumhur İttifakı'nı anlatırken; "Türkiye; bütünlüğümüze kasteden; PKK,FETÖ gibi örgütlerle mücadele ediyor. Bu mücadele sürecinde sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımızın yanında durarak bize destek verdi" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Siteler esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Özhaseki, esnaflara yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesine dikkat çekerken; "HDP'li belediyeler; 'Türkiye bölünsün, küçülsün, daralsın' istiyorlar. Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurmayı planlıyorlar. 'Vatandaşı ayaklandıralım, bölelim ve aşağıda bir terör devletine yardımcı olalım' derdindeler" dedi.

'Cumhur İttifakı ile zorlukları aşacağız'

Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadelesinde 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Özhaseki; "Allah razı olsun Devlet Bahçeli bey bu mücadele sürecinde yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımızın koluna girdi ve o gün başlayan birliktelik hala da devam ediyor. Özellikle ittifak görüşmelerini sürdüren bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki üç aydır Milliyetçi Hareket Partili arkadaşımla birlikteyiz. İki belediye sizin olsun üçü bizim olsun diye bir derdimiz olmadı. İstediğimiz tek bir şey var. PKK'ya FETÖ'ye bağlı olan kişiler iş başına gelmesinler" ifadelerini kullandı.

'HDP'li belediyeler Kandil'e para aktarıyor'

Özhaseki 'Kayyım' atanan HDP'li belediyelerin Kandil'e para aktardıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Bizim 'Kayyım' atadığımız yerlerde emin olun bütçeyi çalıp Kandil'e gönderiyorlar. İşçilerin parasını nasıl çalıyorlar? Mesela Patnos Belediyesi toplu sözleşme yapmış. Diyor ki; 'Daimi işçilere 7 bin 500 lira, geçici işçilere 6 bin 300 lira maaş vereceğim. Bu hem de 5 sene önceki sözleşme. İşçiye bin lira veriyorlar. Ona bir de imza attırıyorlar aldım diye. Parayı toplayıp dağa gönderiyorlar. Araçlar onların emrinde, belediye ekipmanları onların emrinde. Bizim ana muhalefette çıkıyor mecliste bağırıyor. 'Siz diktatör oldunuz, seçimle gelmiş adamları iş başından uzaklaştırıyorsunuz' diyorlar. Seçimle işbaşına gelmiş olmak devletin dibine dinamit koyma hakkı verir mi? Devletin malını çal, dağa gönder. Böyle bir mantık olur mu? Elbette bu suçu işleyenlerin yerine Kayyımda atanır. Atandı da zaten"

'Mevcut mağazalar Showroom olacak'

Siteler esnafı ile yaptığı görüşmeden sonra ziyarete ilişkin detayları Yeniakit.com.tr ile paylaşan Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:

"Siteler yıllar öncesinde çok daha canlı, çok daha büyük işlerin yapıldığı, herkesin bolca ürettiği ve tüm Anadolu'ya sattıkları bir iş merkeziydi. Zaman içinde eski fonksiyonunu yitirdi. Bu anlamda sitelerde yapılacak çok güzel projeler var. Bir taraftan büyükşehir belediyesi olarak buraya Metro'nun uzatılması ve buradaki arkadaşlarımızı yeni işyerleri yaparak taşıma fikri ile bulunan mevcut mağazalarımızı da 'Showroom' haline getirme planımız var. Bu planlarımızı esnaf arkadaşlarımızla paylaştım. Onlar da bu fikirlerimizi uygun gördüler. Siteleri o ortama kavuşturmak da bizim elimizde. İnşallah bunları yapacağız"

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
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