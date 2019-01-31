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Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, önceki başkan Melih Gökçek için "Benim onunla bir meselem yok, ama derdim var. Ne söylesem üzerine alınıyor. " dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:35
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "‘Çocuğum kapıdan geçmez' diyorum o üzerine alıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında, AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin telefonla kendisini aradığını söyledi.

Bir vatandaş olarak kendisine umut veren bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Özkök, Özhaseki'nin şu ifadelerini aktardı:

"Meselem yok ama derdim var"

Melih Bey Ankara’da uzun süre başkanlık yaptı. Hizmetleri var. Benim onunla bir meselem yok, ama derdim var. Ne söylesem üzerine alınıyor. Geçen gün telefon edip ‘Yahu Melih Bey kardeşim sen niye alınıyorsun? Ben kendimi anlatıyorum’ dedim. Bana soruyorlar: ‘Çocukların, akrabaların belediyede görev alacak mı?’ Ben de diyorum ki, ‘Benim çoluğum çocuğum, akrabam belediyenin önünden bile geçmez’. Ama bakıyorum o üzerine alınıyor. Ben 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Çoluğum çocuğum belediyeye girmedi. Zaten hepsinin kendine ait işleri var. Yani kendimi anlatıyorum.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:35
  1. Mehmet Özhaseki
  2. Melih Gökçek
  3. Ertuğrul Özkök
  4. AK Parti
  5. Ankara

YORUM YAZ

  • Yasin BULUT Yasin BULUT 43 dk önce
    Ha parselci fetocu gökçek ha kayseriyi persilvanyaya tasiyan karakebap AK parti ne yazikki ankarada kaybetti
  • abidin kayaabidin kaya47 dk önce
    yarası olan kocunur Başkanım. Melih başkan iyi hizmetler yaptı ama evlatlarını arka plana atamadı. çok ön planda oldular onun sıkıntısını yaşıyor.
  • Kocasolak Kocasolak 55 dk önce
    Özkök FİTNE çıkartmaya çalışıyor, ben iki başkanında severim, ama Özkök’le konuşmak YANLIŞ. Özkök bu ülkede namussuzluğu TESCİLLİ kimselerin BAŞINDA gelir.
  • hünerhüner56 dk önce
    yolsuzluktan torpilcilikten fetöden bahsedersen tabi üzerine alınır sonuçta yaptıklarının açığa çıkmasını istemez
  • ImamImam1 sa önce
    Sürekli Melih Gökçek başkanım hırsızlığı yönünde imalar yapılıyor Kimsenin de yüreği yitip Bunu açıkça söyleyemiyor yeter Bırakın artık Melih başkanı yakasını İnsan kendi partisini eleştirmesi normal mi Siz kimi kandırıyorsunuz
  • malimali1 sa önce
    Yok birbirinizden farkınız.çünkü hepiniz aynısınız.

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