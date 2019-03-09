Özhaseki'den Mansur Yavaş tespiti: Aynı işi FETÖ yapardı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı AK Partili Mehmet Özahseki, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığınca düzenlenen "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Konuşmasında, illet ittifakının adayı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarına da değinen Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Bu adamlar proje hazırlamıyorlar, kendilerini de anlatmıyorlar ama başka bir şey yapıyorlar. Kumpaslar kurmaya ve yalanlar söylemeye devam ediyorlar. CHP'nin adayı televizyonda diyor ki 'Bakın, yakında ne bantlar çıkacak.' Bu bant işini eskiden FETÖ tezgahlardı. 'Gitti, lanet olsun, kurtulduk.' diyorduk. Şimdi elini bunlara vermiş ve bunlar bu işlerle uğraşıyorlar. Ne olur bu aklınızı biraz hayra yorun.

Şerden vazgeçin ve Ankara'ya ne yaparız diye bir oturun düşünün. Bir proje söyleyin ama o da yok."