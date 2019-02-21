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Özhaseki'den bir Melih Gökçek açıklaması daha

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, başkentin eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:56
Özhaseki'den bir Melih Gökçek açıklaması daha

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği ve MHP'nin de desteklediği Mehmet Özhaseki, NTV'de yayınlanan 'Adaylar NTV'de' programında Oğuz Haksever, Okan Müderrisoğlu ve Funda Görey'in sorularını cevapladı.

"Ankara'nın iyi olmasını ister"

Mehmet Özhaseki, projeleri hakkında açıklamalarda bulunurken gröevinden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak "Melih Bey'in beni desteklediğini zannediyorum." ifadesini kullandı.

Özhaseki, Melih Gökçek ile ilişkilerinin nasıl olduğuna dair sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Melih bey 25 yıl hizmet vermiş bir arkadaşımız. Melih Bey'in beni desteklediğini zannediyorum. Ankara'nın iyi olmasını ister."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:56
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Melih Gökçek
  4. NTV

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