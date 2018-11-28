Özhaseki'den Bahçeli'ye 'özel' teşekkür

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında, 20 ilde daha çıkaracakları belediye başkan adaylarını açıkladı. En çok merak edilen şehirlerden biri olan Ankara için Erdoğan, partisinin adayı olarak Mehmet Özhaseki'nin ismini duyurdu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin dün açıklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki hakkında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Fırat, Özhaseki'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak teşekkür ettiğini belirtti. Aynı zamanda Hande Fırat, Özhaseki Ankara doğumlu olmadığı için başkan olamayacağını savunanlara cevap verdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in Antepli olduğunu hatırlattı.

Fırat'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Özhaseki Ankaralı değil" diyenler...

"Hatta son dönemde parti içinden “Özhaseki Ankaralı değil, olmaz” diye kampanya yürütmeye kalkanlar da oldu. Bu tezin karşısına “Vedat Dalokay Elazığlı, Murat Karayalçın Samsunlu, Melih Gökçek Antepli, Mustafa Tuna Sivaslı” bilgisini koyalım.

Bahçeli'ye özel teşekkür

Cumhurbaşkanı’nın aklında kendi ismi olduğunu bir buçuk ay önce öğrenen Özhaseki ile adaylığının resmen açıklanmasının ardından Meclis bahçesinde sohbet ettik. Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür eden Özhaseki “Yönetim tarzım ‘ben’ değil, ‘biz’ merkezli olacak” dedi. Bu arada Tuna’yla sorunlar yaşayan Melih Gökçek’in de Özhaseki’yi destekleyeceği notunu düşelim."