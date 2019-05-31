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Özhaseki'den 23 Haziran değerlendirmesi: Oylarımızı yeniden çaldırmamak için mücadele edeceğiz

Akit'in gelenekselleşen 26'ncı iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine dair değerlendirmesinde, "AK Parti İstanbul'da oylarını yeniden çaldırmamak için mücadele edecek. Biz istiyoruz ki milletin iradesi sandıkta vuku bulsun." dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:48

 Taha Emre Özdemir  İstanbul  Akit Medya Grubu'nun iftar yemeğine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Biz haram bir tek oy istemeyiz." diyen Özhaseki, "Seçimlerde sandığın ne kadar önemli olduğu herkes tarafından bir kez daha farkedildi. Eskiden biz olaya hırsızlık olmaz diye bakıyorduk. Başkasının zerre miktar haram oyuna talip değiliz ama gördük ki dışarıdaki kötüler olaya öyle bakmıyorlarmış." ifadelerini kullandı.

'Yaklaşık 300 bin seçmen üzerinde hile yaptılar'

Mehmet Özhaseki, İstanbul seçimlerinde hile yapıldığını şu sözlerle anlattı:

"Özellikle FETÖ tezgahıyla hatta daha derin grupların gayretleri ile birçok sandıkta envai çeşit oyunlar oynamışlar. Kimi sandıkların başına kendi adamlarını yerleştirmişler. Kimi sandıkların sayım döküm cetvellerine bakıyorsunuz kaydırma usülü yaparak oyları çalmışlar. Kimi yerlerde hükümlüler ve engelliler adına oylar kullanılmış. İstanbul'da bin kadar sandık var. Yaklaşık 300 bin seçmen üzerinde hile yapılmış."

'Ekibimiz sandığın ne kadar önemli olduğunu anladı'

Mehmet Özhaseki, "AK Parti İstanbul'da oylarını yeniden çaldırmamak için mücadele edecek" diyerek, "Yaptığımız tespitler neticesinde Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin yenilenmesi kararını verdi. Sonuçta özellikle bizim ekibimiz sandığın ne kadar önemli olduğunu anladı. Biz istiyoruz ki sandığa atılan milli irade neyse kağıtlar üzerinde de aynı sonuç vuku bulsun. Biz bu milletin iradesinin en üstün olduğuna inanmış insanlarız." ifadelerini kullandı.

'Bunların derdi hizmet değil’

Özhaseki CHP'nin adayı İmamoğlu'nu da şu sözlerle eleştirdi:

"15-20 günlük geçici bir dönemde mazbatayı almış gibi görünen CHP adayının da neler yapacağını herkes anlamış oldu. Onların gözleri hizmet etmekte değil. İstanbul'un sorunlarını çözmekte istemiyorlar. Gözleri başka şeylerde. İnşallah İstanbul seçimlerinde milletin iradesi ile yeniden Binali beyi başkan seçeceğiz."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. mehmet özhakesi
  4. 23 haziran

YORUM YAZ

  • israil tohumu akitisrail tohumu akit1 sa önce
    Çalmak? nasıl çalınmış cidden anlamiyorum nasil bu kadar kolay yalan söylüyorlar
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    hiç sevmedim bu öz hasekiyi. menfaatine aşırı düşkün birine benziyor. kentsel dönüşüm soyguncusu
  • HaticeHatice1 sa önce
    Tum disardaki haclilar ve icerdeki bedbahtlar yine calacaklar bu sefer daha farkli calacaklar cunku onlarin hepsi seytanla isbirligi yapmislar bizim bazi muslumanim diyenlerde bunlara canak tutuyorlar irak afganistan yemen libya sudan somali suriye hatta koca osmanli yi disardan degil icerden yiktilar hele icerdeki hainler osmanliyi yiktirip perisan ettiler su anda muslumanlar kan agliyor simdi o zamanki seytanlarin bu gunku versiyonu olan bazilari yine sessizler kk kaftancioglu ve digerlerinin sessizligi hayra alamet degil onlar sandikta dort kisiler ak parti sandikta tek basina kaliyor o yuzden bir sikinti olustu 31 martta ilgimi ceken bir konu var sandiklarin sayilacagi salonun yerini bile chp belirledi ayrica ysk il secim ve ilce secim kurullari bana guven vermiyor o sadi guven henuz tam olarak kesin sonuc almadan ekrem mudafaa yi baskan kabul etti ve mazbatasini vermek icin aceleye getirdi herseyi, yalniz uzuluyorum bu ekrem mudafaa cok tehlikeli birisi yunana pkk ya fto ye gel bu ulkeyi gelin beraber yonetelim diyor cok asiri dercede kibirli sanki bu ulkenin baskani o sanki bu ulkeyi o yonetiyor kim bu ya venezualaya dondurdu bu ahlaksiz ya allahim bunlara firsat verme bu mubarek gunlerin yuzusuyu hurmetine ya adama baksana gizlice ak partiye gidiyor ve terbiyesize bak benim kazandigimi kabul edin bir muddet sonra chp den ayrilir ak partiye gecerim ak partinin belediye baskani olarak devam ederim diyecek kadar gozu donmus ya duyunca allahim ne gunlere kaldik diye cok uzuldum tabi ya adam kaybederse cok kotu olacak bosluga dusecek o kendi egosu icin baskan secilmek istiyor binali bey ise hizmet etmek icin istanbul buyuksehir belediye baslanligina aday oldu ne olur istanbullular bunu gorun biri kendi cebini oburu ulkenin cebini nasil doldururum diye bakiyor birisinin bu ulkeye yaptigi hizmetler saymakla bitmiyor oburunun kucuk bir belediye baskanligindan kazandigi mal varligi saymakla bitmiyor
  • Mürteza Mürteza 1 sa önce
    Rahmetli hacı dedem derdi ki..."Dürüst insandan çalarsan sesi çıkmaz, sadece onu üzersin...Ama hırsızdan çalarsan ortalığı ayağa kaldırır. Çünkü kendi hırsız olan soyulmaya tahammül edemez..."Sen anladın Özhaseki..!
  • HidayetHidayet2 sa önce
    Cevap olarak çok iyi yorumlar
  • Az çalmışız diyecektiAz çalmışız diyecekti3 sa önce
    İmamoğlu tahmin ettiklerinden fazla oy almış. Aradaki farkı kapatacak kadar çalamamışız diyecek diyemiyor
  • ZIRTOZIRTO3 sa önce
    defol git lan namussuz şerefsiz sende kendini bir bok mu sanıyorsun calan sizlersiniz
  • Serkan kSerkan k4 sa önce
    Ak parti neden bu kadar yalanci oldu ne oluyor bu partiye insanlari kendinden uzaklastirmak icin herseyi yapiyor.
  • sukrusukru4 sa önce
    Ankara'da,da çaldılar,hemde en kallavisini.Bunu herkeste gayet iyi biliyor ama tatsızlık çıkmasın ayağına susuyor.
  • İstanbulİstanbul4 sa önce
    Çaldırma. Teşkilatların uyuyor mu. Çaldıran cezalandırıldı mı.
  • DumanlıDumanlı4 sa önce
    Kendiniz çaldınız kendiniz oynadınız sağasola iftira atma.Sandık ve seçim kurullarindakileri ya siz yada sizin atadıklarınız atadı çalanında hile yapaninda sorumlusu AKP dır.
  • EKOLL EKOLL 4 sa önce
    Sayın başkanAkparti içindeki AKP 'lileri temizlemezseniz bu seçimde olmazsa bir sonraki seçimde gene olur. AKP 'lileri temizleyin.
  • BozkurtBozkurt4 sa önce
    Buldu da isinize gelmedigi icin iptal edildi bizde her sey cok guzel olacak diyerek caldirmayacagiz

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