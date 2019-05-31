Özhaseki'den 23 Haziran değerlendirmesi: Oylarımızı yeniden çaldırmamak için mücadele edeceğiz

Taha Emre Özdemir İstanbul Akit Medya Grubu'nun iftar yemeğine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Biz haram bir tek oy istemeyiz." diyen Özhaseki, "Seçimlerde sandığın ne kadar önemli olduğu herkes tarafından bir kez daha farkedildi. Eskiden biz olaya hırsızlık olmaz diye bakıyorduk. Başkasının zerre miktar haram oyuna talip değiliz ama gördük ki dışarıdaki kötüler olaya öyle bakmıyorlarmış." ifadelerini kullandı.

'Yaklaşık 300 bin seçmen üzerinde hile yaptılar'

Mehmet Özhaseki, İstanbul seçimlerinde hile yapıldığını şu sözlerle anlattı:

"Özellikle FETÖ tezgahıyla hatta daha derin grupların gayretleri ile birçok sandıkta envai çeşit oyunlar oynamışlar. Kimi sandıkların başına kendi adamlarını yerleştirmişler. Kimi sandıkların sayım döküm cetvellerine bakıyorsunuz kaydırma usülü yaparak oyları çalmışlar. Kimi yerlerde hükümlüler ve engelliler adına oylar kullanılmış. İstanbul'da bin kadar sandık var. Yaklaşık 300 bin seçmen üzerinde hile yapılmış."

'Ekibimiz sandığın ne kadar önemli olduğunu anladı'

Mehmet Özhaseki, "AK Parti İstanbul'da oylarını yeniden çaldırmamak için mücadele edecek" diyerek, "Yaptığımız tespitler neticesinde Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin yenilenmesi kararını verdi. Sonuçta özellikle bizim ekibimiz sandığın ne kadar önemli olduğunu anladı. Biz istiyoruz ki sandığa atılan milli irade neyse kağıtlar üzerinde de aynı sonuç vuku bulsun. Biz bu milletin iradesinin en üstün olduğuna inanmış insanlarız." ifadelerini kullandı.

'Bunların derdi hizmet değil’

Özhaseki CHP'nin adayı İmamoğlu'nu da şu sözlerle eleştirdi:

"15-20 günlük geçici bir dönemde mazbatayı almış gibi görünen CHP adayının da neler yapacağını herkes anlamış oldu. Onların gözleri hizmet etmekte değil. İstanbul'un sorunlarını çözmekte istemiyorlar. Gözleri başka şeylerde. İnşallah İstanbul seçimlerinde milletin iradesi ile yeniden Binali beyi başkan seçeceğiz."