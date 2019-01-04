Özhaseki’den 111 proje

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara Projeleri” başlıklı toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. 11 başlık altında 111 projeye imza atacaklarını belirten Özhaseki, “Amacımız Ankara’da yaşayan insanların mutlu olması. Bunu sağlayacak projeler geliştirdik. Biz, bilhassa proje ve hizmet sunarak gönüller kazanmaya geldik” diye konuştu.

Öğrenciler yaşadı

Biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki farklı kültür yolunu Ankara’ya kazandıracaklarını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi: “İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler. 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak. ‘3Ç’ diye tarif ediyorlar; çay, çorba, çamaşır… Okul bölgelerinde girişlerde çocuklar kupa içerisinde çorba içebilecekler. Çamaşırını teslim edip, okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.” Çevre sorununa da değinen Özhaseki, “Çevre bizim için önemli. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar bakanlığımızda uyguladık” dedi.

Bütün mahallelerde kreş

Bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri yapacağını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti: “Millet Bahçelerine önem veriyoruz, bunların tabi içerisinde birçok fonksiyonu da var. Millet Kıraathaneleri de var. Bu projeler bittiğinde Ankara’daki yeşil alan miktarı 26-27 metrekareye çıkacak. Güzel de bir hayvanat bahçesi yapacağız.”

55 bin kişilik stat

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri de ayağa kaldıracaklarını belirten Özhaseki, “Sporla ilgili olarak da çok konuşulan 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi’ni de tamamlayacağız. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stadına kavuşacak” dedi. Kızılay’dan havaalanına kadar kesintisiz hat yapılacağını söyleyen Özhaseki, şunları anlattı: “Ana aksların kesintisiz olması hususu önemli. Samsun, Eskişehir, Konya, İstanbul istikametinde yapılacak alt geçit, üst geçitler var. ‘Park et devam et’ projemiz var. Bütün dünyada insanlar, yolları genişleterek trafikleri rahatlatmıyor. Toplu taşımayı özendiriyorlar. Lüks, konforlu hale getiriyorlar. Metro duraklarının tamamında araçlarımıza otopark yeri sağlamamız lazım.”