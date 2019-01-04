0553 313 94 23

Özhaseki’den 111 proje

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 11 başlık altında 111 projeye imza atacakları söyledi.

04 Ocak 2019 Cuma 11:12
Özhaseki’den 111 proje

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara Projeleri” başlıklı toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. 11 başlık altında 111 projeye imza atacaklarını belirten Özhaseki, “Amacımız Ankara’da yaşayan insanların mutlu olması. Bunu sağlayacak projeler geliştirdik. Biz, bilhassa proje ve hizmet sunarak gönüller kazanmaya geldik” diye konuştu.

Öğrenciler yaşadı

Biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki farklı kültür yolunu Ankara’ya kazandıracaklarını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi: “İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler. 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak. ‘3Ç’ diye tarif ediyorlar; çay, çorba, çamaşır… Okul bölgelerinde girişlerde çocuklar kupa içerisinde çorba içebilecekler. Çamaşırını teslim edip, okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.” Çevre sorununa da değinen Özhaseki, “Çevre bizim için önemli. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar bakanlığımızda uyguladık” dedi.

Bütün mahallelerde kreş

Bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri yapacağını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti: “Millet Bahçelerine önem veriyoruz, bunların tabi içerisinde birçok fonksiyonu da var. Millet Kıraathaneleri de var. Bu projeler bittiğinde Ankara’daki yeşil alan miktarı 26-27 metrekareye çıkacak. Güzel de bir hayvanat bahçesi yapacağız.

55 bin kişilik stat

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri de ayağa kaldıracaklarını belirten Özhaseki, “Sporla ilgili olarak da çok konuşulan 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi’ni de tamamlayacağız. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stadına kavuşacak” dedi. Kızılay’dan havaalanına kadar kesintisiz hat yapılacağını söyleyen Özhaseki, şunları anlattı: “Ana aksların kesintisiz olması hususu önemli. Samsun, Eskişehir, Konya, İstanbul istikametinde yapılacak alt geçit, üst geçitler var. ‘Park et devam et’ projemiz var. Bütün dünyada insanlar, yolları genişleterek trafikleri rahatlatmıyor. Toplu taşımayı özendiriyorlar. Lüks, konforlu hale getiriyorlar. Metro duraklarının tamamında araçlarımıza otopark yeri sağlamamız lazım.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:12
  1. Samsun
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Ankara Projeleri
  6. Mehmet Özhaseki
  7. AK Parti
  8. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  9. Millet Bahçeleri
  10. Millet Kıraathaneleri
  11. 19 Mayıs Stadyumu

YORUM YAZ

  • AliAli25 dk önce
    Benim ilimde ilcemde bir kayserili aday olsa chpli degilse hic ismine yüzüne bakmadan oyumu verirdim adamlarin kafa calisiyor arkadas

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Fidan bağışı" karşılığında davasından vazgeçti
  1. "Fidan bağışı" karşılığında davasından..
  2. Avrupa borsaları
  3. Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin..
  4. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü hab
  5. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de..
  6. Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma..
  7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2018'de..
  8. MultiPay kullanıcısı 1 milyonu aştı
  9. "Türk tuluatının unutulmaz oyuncusu:..
  10. O skandalın ardından ‘pilavcı başkan’..
  11. TİKA'dan Peru'daki kimsesiz çocuklara..
  12. Pekcan: "2018'de ihracatımız yüzde 7,1..
  13. Turizm öğrencilerine okul olacak otel..
  14. "Hedefimiz 5 madalyanın altına düşmemek"
  15. Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk..
  16. "Ozanlar diyarı"nda Binali Yıldırım'a..
  17. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18..
  18. SGK prim borçlarında yapılandırması..
  19. 407 marka enflasyon indirimini 2019'da..
  20. Kadıköy'ün kapısı 24 saat açık..
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

Günün Karikatürü

4 Ocak 2019
Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
2018 enflasyon rakamları belli oldu
2018 enflasyon rakamları belli oldu