Özhaseki oyunu kullandı! "Dua ediyorum..."

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı.
31 Mart 2019 Pazar 11:51
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. Özhaseki, "Ülkemiz için de, Ankara için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum." dedi.
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