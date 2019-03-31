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Özhaseki oyunu kullandı! "Dua ediyorum..."

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:51
Özhaseki oyunu kullandı! "Dua ediyorum..."

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. Özhaseki, "Ülkemiz için de, Ankara için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum." dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:51
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki

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