Özhaseki oyunu kullandı! "Dua ediyorum..." Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. Özhaseki, "Ülkemiz için de, Ankara için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum." dedi. Ayrıntılar gelecek...

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