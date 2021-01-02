"Özgüvenimiz çok fazla" diyen Sarıgül: İktidar olacağız

Şişli Belediyesi'nin eski başkanı ve yeni kurulan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Sarıgül, yeni partinin çalışmalarına da değindi.

Çok kısa bir sürede 48 ilde örgütlendiklerini, kendilerine karşı büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Sarıgül, 'iktidara hazırlık merkezleri' kurduklarını, mutlaka iktidar olacaklarını ve bu konuda özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Sarıgül, "Düşünün ki şu anda daha 10 günlük süre olmasına rağmen 48 ilde örgütlenmesini tamamladı. 25 ilde de, her ilde 4-5 arkadaşımız var, en iyi arkadaşı seçmeye çalışıyoruz. Bizim hareketimizde binlerce arkadaşımızın geçmişte yaptığı çalışmalar vardı. O çalışmaları unutmadılar. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu hisseden binlerce yurttaşımızın partimize büyük ilgisi var. Biz iktidara hazırlık merkezlerini açıyoruz. Diğer kurulan partiler il binalarını açıyor. Hayır biz ihtidara hazırlık merkezleri açıyoruz. Biz yarın mutlaka iktidar olacağımıza inanıyoruz. Özgüvenimiz çok fazla" dedi.