Özgür’ün kolladığı Özkan Yalım’a yaylım ateşi: Yandaş Deniz Zeyrek itiraf etmek zorunda kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tüm skandallarına rağmen arkasında durduğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında patlak veren yolsuzluk ve ahlaksızlık iddiaları, sol cenahın önde gelen isimlerinden Deniz Zeyrek’i bile itiraf noktasına getirdi.

Zeyrek, bir belediye başkanının profiline yakışmayacak iddiaları peş peşe sıralayarak, kamu kaynaklarının şahsi pavyon ve otel işletmeleri için peşkeş çekildiğini öne sürdü. Belediyenin sırtından ödenen maaşlardan, otellerdeki mahrem görüntülerin kayda alınmasına kadar uzanan skandallar zinciri; CHP'nin ahlaksız zihniyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

PAVYON, OTEL VE BELEDİYE KASASI SKANDALI

Deniz Zeyrek’in canlı yayında dile getirdiği ve yer yerinden oynatan o skandallar:

Özkan Yalım'ın şahsına ait pavyon ve otellerde çalışan personelin maaşlarının belediye bütçesinden karşılandığını belirtti.

Yalım’a ait otellerde konaklayan pek çok kişinin görüntülerinin gizlice kayda alındığı ve bu kayıtların ellerinde olduğu öne sürüldü.

“BELEDİYE BAŞKANI PAVYON MU İŞLETİR?”

Zeyrek, CHP’li bir başkanın bu tip işletmelerle anılmasını sert dille eleştirerek, partinin aday belirleme sürecindeki hatasına dikkat çekti.

Zeyrek, paylaştığı bir videoda, “Uşak Belediye Başkanı'nın yatacak yeri yok. Pavyon ve otellerinde çalıştırdıklarının maaşlarını belediyeden ödüyormuş. Ve o otelde bir sürü kişinin görüntülerini kaydetmişler. Belediye başkanı pavyon mu işletir ya? CHP biraz seçici olsun.” İfadelerini kullandı.