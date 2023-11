Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde

Sebahattin Say İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’a hizmet üretmek yerine HDP’den kaptığı tüyo ile CHP eş başkanı gibi Özgür Özel’in dizginlerini tutuyor. Göreve geldiği günden beri her fırsatta tatil yapan, sorumlu olduğu İstanbul hariç bütün illerde boy gösteren ve son olarak 14-28 Mayıs seçimleri öncesi uydurdukları cumhurbaşkanı yardımcılığı sıfatıyla il il gezerek oy toplamaya çalışan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifakın anahtarı olan Ekrem İmamoğlu, şimdi de genel başkan seçilen Özgür Özel’in peşinde gezmeye başladı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan siyasetçi ve gazeteci yazarlar, “İmamoğlu, siyaset yaptı, tatil yaptı, her şeye adaylık yaptı ama bir tek belediye başkanlığı yapmadı” görüşünde birleşti.

İstanbul'un çilesi devam ediyor

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Daha önce de söylediğimiz gibi Sayın İmamoğlu belediye başkanlığından başka her şeyi yapıyor. Bu konuda gayet de başarılı çok ciddi bir performans göstererek! Özgür Özel’in CHP genel başkanlığı kazanmasında büyük rol oynadı. Şimdi çok büyük çabalar sarf ederek Özgür Özel’i kazandırttı.Yani bir belediye başkanının bir siyasi partinin içinde faaliyet göstermesi normal değil midir? Yani böyle dışarıdan baktığımızda tabii ki normaldir diyebiliriz. Hani görevini yapıyorsa mesela hep örnek veriyoruz ya Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken o da Türkiye’yi dolaştı. O da siyasetle ilgilendi. O da yine kuracağı partiyle ilgili çalışmalar yapmış olabilir. Ama görevini ihmal etmedi. Şimdi biz Sayın İmamoğlu’nun siyasete katılmasına veya işte milletvekillerinin veya belediye başkanlarının seçilmesinde rolü olmasını, genel başkanlık seçiminde rolü olmasına karşı değiliz. Biz Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Şehr-i Eminimiz olarak görevlerini yapmadığı için müştekiyiz, şikayetçiyiz. Belediye başkanlığından başka her işi yapıyor. İstanbul’un çilesi devam ediyor. Trafik çilesi devam ediyor, ulaşım çilesi devam ediyor. Koskoca kent susuzluğun eşine gelmiş, yakında susuzluk başlayacak. İstanbul’un ulaşım sorunu had safhada, metrolar, metrobüsler çalışmıyor, yeni metro yatırımı yok. Rahmetli Kadir Topbaş’ın projeleri zorla hizmete açılıyor.

CHP Genel Başkanlığını kontrol ediyor

“Görevlerini yapmış olsa helali hoş olsun. Hiç kimsenin siyaset yapmasına karşı değiliz. Tabii ki belediye başkanları da bakanlar da bulundukları partilerde rol almak isteyebilirler istedikleri adayı destek hatta kendileri aday olabilirler. Bizim şikâyet ettiğimiz konu sayın İmamoğlu’nun belediye başkanlığından başka iş her işi yapması, tatil yapıyor. Geziyor, yurt dışında gidiyor, temaslarda bulunuyor. Ondan sonra işte Türkiye’nin içerisinde yok cumhurbaşkanı adayı olmak için kulisler yapıyor. Yok CHP Genel Başkanı olmak için kulisler yapıyor. Kendisi olmayınca da bunlar yetmiyormuş gibi de parti meclisinde de seçmek ve grup başkanını seçmek için yine çaba sarf ediyor. E o zaman zaten belediye başkanlığı yapacak bir zamanı kalmıyor ki. Yani insan dediğin hepimiz için 24 saat bunu yirmi dört saat bir dakika yapamıyoruz. Şimdi size yirmi dört saatin işte 8 saati diyelim ki uykuda dinlenmede 16 saatinde kalkar parti içi çekişmelere ayırırsanız, o zaman belediye başkanlığını kim yapacak?”