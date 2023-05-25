Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...

Güngören Menderes Caddesi'nde konuşan İmamoğlu, ardından Bayrampaşa'ya geçti.

HDP'nin destek verdiği CHP'nin İBB Başkanı İmamoğlu, yaşanan tartışmayı şöyle anlattı:

"'Hayırlı işler.' demişim', daha birinci tezgah. Bana direkt 'Sen PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum.' dedi. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın.' böyle ısrarla.... 'O zaman sen PKK'lısın demek ki.' dedim. Burada bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum, onu söyleyeyim. Bunu benim yüzüme söyleyen o aldanmış zavallı. 'Aldanmış zavallı' diyorum.''

Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen İmamoğlu, "Ben ona 'ahlaksız, terbiyesiz' demişim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız terbiyesiz. Burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım." dedi.