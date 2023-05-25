  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...
Gündem

Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 23:41:00 -
Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da tartıştığı pazarcı esnafına dava açacağını söyledi.

Güngören Menderes Caddesi'nde konuşan İmamoğlu, ardından Bayrampaşa'ya geçti.

HDP'nin destek verdiği CHP'nin İBB Başkanı İmamoğlu, yaşanan tartışmayı şöyle anlattı:

"'Hayırlı işler.' demişim', daha birinci tezgah. Bana direkt 'Sen PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum.' dedi. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın.' böyle ısrarla.... 'O zaman sen PKK'lısın demek ki.' dedim. Burada bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum, onu söyleyeyim. Bunu benim yüzüme söyleyen o aldanmış zavallı. 'Aldanmış zavallı' diyorum.''

Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen İmamoğlu, "Ben ona 'ahlaksız, terbiyesiz' demişim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız terbiyesiz. Burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım." dedi.

Pazarcı Mehmet Özdemir, İmamoğlu ile tartışmasını anlattı
Pazarcı Mehmet Özdemir, İmamoğlu ile tartışmasını anlattı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pazarcı Mehmet Özdemir, İmamoğlu ile tartışmasını anlattı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ibrahim

mirasyedi kibir abidesi sen de layigini bulacaksin insaallah

Hasanali köse

Ulan hadsiz ekremcik münafigi tapiki pkk li …alarin önünde senin yanindaki karin ne isareti yapti bunun cevapini ver bunu yapan biri pkk lidir sende aynisin hadsiz seni o pazarci sana az bile dedi biz olsak se .. pkk liderdik
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23