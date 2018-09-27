Özgürlük katilin değil mazlumun hakkıdır

MHP’nin hazırladığı af tasarısını TBMM Başkanlığı’na sunması tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni yasama yılı başladığında ele alınacak ilk gündem maddelerinden biri olan af teklifinde yer alan hükümlerin “onarıcı adalet” formülüyle incelenmesi bekleniyor. TBMM’ye sunulan af tasarısının kabul edildiği takdirde; hırsız, dolandırıcı, zehir taciri ve katillerin de aralarında bulunduğu 162 bin 989 suçlu serbest kalacak. Millete karşı suç işleyenlerin sevinç çığlıkları attığı süreçte, FETÖ’cülerin hukuksuz yargılamalarıyla mağdur ve mahkum edilen Müslümanların 28 Şubat’ı ise bitmiyor. Hayatları karartılan Müslümanların feryatlarına kulak tıkanmasından rahatsız olan kamuoyu da, hırsız, dolandırıcı, zehir tacirleri ve katillerin affedilmesinin toplumun adalet sistemine olan güvenini zedeleyeceğini dile getiriyor.

28 ŞUBAT MAĞDURLARINA HAKARET

MHP’nin Meclis’e gönderdiği ve 162 bin 989 hükümlü ve tutukluyu kapsayan af teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Teklifi değerlendiren hukukçular ve STK’lar, özgürlüğün sadece mazluma isteneceği görüşünü savundu. Gazeteniz Akit’e konuşan Avukat Ferhat Çakır, “Vatandaşın büyük bir kısmının affa sıcak bakmadığını düşünüyorum. Kanun teklifinin yasalaşması halinde içeriden çıkan azılı suçluların, kendilerine bir tehdit olacağı görüşünde olacaktır. Aynı zamanda af teklifinin kabul edilmesi; bu zamana kadar adil yargılanmayan 28 Şubat mağdurlarına yönelik bir hakarettir” ifadelerini kullandı.

Yeniden yargılamanın şart olduğunu vurgulayan Avukat Çakır, “Devlete karşı suç işleyenler cezasını çeksin, millete karşı suç işleyenler affedilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Dini ve kimliği için cezaevinde çile çeken Müslümanlar, hiçbir zaman af beklemedi. Onlar daima adil yargılanmak istediler. Anadolu şehirlerinin meydanlarında buluşarak, 28 Şubat mağdurlarına özgürlük çağrısında bulunuyoruz. Bu mazlumlar artık AK Parti’nin namus borcudur”diye konuştu.

AKBAŞ: CANİLER AFFEDİLMEZ ASILIR

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, MHP’nin af önerisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, “İnsanın beşer olma özelliğinden dolayı olumlu ve olumsuz davranışları ortaya çıkabiliyor. Bu davranışların sonucunda bazen istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilir. İşte bu durumda İslam toplumunun nasıl hareket edeceğini bize gösteren ayet ve hadislerin kılavuzluğunda sorunları çözümlememiz lazımdır. O zaman toplumumuz huzurlu ve saadetli bir toplum olur. İslam`ın bu güzel ahlaklarının başında da af etmek gelir. Ancak şahıslar ile ilgili af yetkisi de maktulün ailesine aittir. Katiller, uyuşturucu satıcılarının affedilmesi gibi durum da olamaz. Asılmasını beklediğimiz bu canilerin affedilmesi toplumda infiale yol açar” açıklamasında bulundu. Akbaş, şunları söyledi: “Bu ülkenin Müslüman çocuklarının en değerli özgürlük mücadelesiydi başörtüsüydü. Türkiye’nin geleceği ipotek altına alınmak istendiği karanlık süreçlerde bu mücadelemizi hiç bırakmadık. Dün bizimle bu mücadeleyi veren kardeşlerimiz şimdi, cezaevlerinde tutuluyor. Niye tutuluyor? Hayali örgütler ve ifadelerle zindanlarda çürümeye bırakıldı. Özgürlük bu insanların hakkıdır. Onlar İslam bayrağı yere düşmesinde diye özgürlüklerini feda ettiler. Devletimiz bu hakkında mazlumlardan yana kullanmalıdır.”

TUNA: ÖZGÜRLÜĞÜ HAKEDİYORLAR

23. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Avukat Hüsnü Tuna, 28 Şubat mahkûmlarının mağduriyetlerine dikkat çekerek, “28 Şubat mağdurlarının devlete karşı işlenmiş bir suçları yoktur. İslami Hareket Davası ve Sivas Davası gibi kumpaslarda hep uydurma örgütler üzerinden Müslümanlar hedef alındı. Müslümanların sistematik işkencelere tabi tutulduğu 28 Şubat sürecinde mağdur edilen insanların itibarları hakkıyla geri verilemedi. Mücadelemiz daima sürüyor ancak daha fazla çalışmalıyız. Yıllardır cezaevinde haksız yere tutulan bu insanlara özgürlüğü daha fazla geç olmadan verelim”şeklinde konuştu.