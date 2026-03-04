Özgür su arıtma tesisi açtı, ilk bardağı uzattığı Nuri Aslan suyu içmedi: Yav sen içemiyorsan İstanbullu niye içsin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışına katıldı.

Burada kısa bir konuşma da yapan Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

O SUYU İÇECEKSİN!

Özel, şöyle konuştu; "Buraya açılışa geliyoruz, bilgi veriyor. Dedim su hangi kalitede? Dedi ki ‘içme suyu kalitesinde’. İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak o zaman bu suyun ilk bardağını da sen içeceksin. ‘İçemem efendim’ dedi, ‘içemezsen olmaz bu iş, içeceksin’ dedim. Yine ‘İçemem efendim’ dedi. Yav sen içemiyorsan, İstanbullu niye içiyor? ‘Ben orucum efendim’ dedi. Nuri Aslan'la anlaştık. Buradan şimdi bir şişe su alacağız, akşam orucunu o suyla açacak."

Özgür Özel’in sözleri, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin Müslümanların en kutsal ayı Ramazan’dan bile ne kadar kopuk olduğunu gözler önüne serdi.