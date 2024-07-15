Özgür Özel’in yolu yol değil! CHP müttefiki DEM’in Uludere yalanına da sessiz

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Kandil’in siyasi kolu DEM, yalana doymuyor. Terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan hüküm giyen, EURO 2024’te Türkiye’yi yenen Portekiz ve Hollanda’ya “Biji” diyerek övgüler yağdıran HDP’li firari Ferhat Encü’nün kardeşi Veli Encü de devleti lekelemeye kalktı.

YÜZLERİ DE KIZARMIYOR

Diyarbakır’da ortaya çıkan Veli Encü, FETÖ’nün Uludere katliamını devlete yükledi. Encü’nün “Savcılar tarafından tehdit edildi. Askerler ailelere ‘Bu katliamın peşine düşmeyin, devlet yaptı. Peşine düşerseniz olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz” cümleleri infial uyandırdı.2011’de Şırnak’ta görevli FETÖ’cü bir grup komutanın 34 kaçakçı köylüyü PKK militanı olduğu raporu vererek öldürttüğünü unutturmaya çalışan Encü’ye tek laf etmeyen CHP de çileden çıkardı. Toplumun kahir ekseriyeti, Özgür Özel ve ekibine “Susmayın. İttifak ortağınızın devlete yönelik iftiralarına da karalama kampanyalarına da cevap verin” diye çıkıştı. Siyasiler de Özgür Özel’in Türkiye’yi katliamcı ilan edecek kadar alçalan DEM’e ayar vermeyerek hata ettiğini vurguladılar. “Her platformda ülkeyi yerden yere vuran, devleti karalayan PKK yanlılarıyla kol kola yürüyen CHP’nin yolu yol değil” tembihinde bulundular.

İTTİFAK ORTAĞINI UYAR

Akit’e konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Elkayış, şunları söyledi:

“Ülkemize ve devletimize iftira atan DEM’i telin ediyoruz. Yalana, karalamaya doymayan bu yapıyı lanetliyoruz. Toplumumuzun DEM’e itibar etmediğini de biliyoruz. Haddini aşan DEM’e CHP’nin de ses etmesini diliyoruz. Köklü tarihi bulunan CHP’nin sorumlu olup devamlı devletimizi hedef alan müttefikini uyarmasını temenni ediyoruz. Umarız, Özgür Özel ve ekibi halkın menfaatlerine uygun adımlar atar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz Cumhur İttifakı olarak yerli ve milliyiz. Ülkemizin menfaatlerini esas alıyoruz. Siyasi reflekslerimizi geri plana atarak ilerliyoruz. İyilik, güzellik, doğruluk için hareket ediyoruz. Tabii Türkiye’nin yoluna devam etmemesi, tökezlemesi için didinenler de boş durmuyor. Onlar da kendi hedefleri, argümanları doğrultusunda hareket ediyor. Dünyanın bu kadar sıkıştığı, bölge üzerinde bu kadar yüklenmenin olduğu ortamda duruşlar net olarak ortaya çıkıyor. Bunu TBMM’de görüyor, anlıyoruz.

Bakın, Gazze’de kan döken İsrail’in saflarında savaşanların vatandaşlıktan çıkarılması konusunu ele aldık. Komisyonda oylamaya gittik. CHP ve DEM ret oyu verdi. Bu iki yapının, milli hususlarda dayanışma örneği ortaya koymadığı belli. Bu, bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu, isabetli davrandığımızı gösteriyor. Terörle mücadele siyasi arenada da devam ediyor. Bu mücadeleye CHP’nin de katkı sunmasını arzu ediyoruz. Özgür Özel ve ekibinin ülkemizin, devletimizin, halkımızın menfaatlerine uygun adımlar atmasını umuyoruz.”

İSTİSMAR KONUSU OLDU

Araştırmacı Mehmet Fırat da şunları kaydetti:

“Uludere’de 2011’de elim bir olayla karşı karşıya kalındı. Olayın sorumluları belirlenemedi. Bu nedenle bedhahlarca hükümete ‘Kürt halkını katletti’ ithamında bulunuldu. İstismara gidildi. Gerek HDPKK gerekse CHP, olayı istismar etmeye doymadı.

Müşahede ediyoruz ki HDPKK, hâlen Uludere olayını devlete ve hükümete yıkıyor. CHP’de HDPKK’ya bir şey demiyor. Oysaki her şey net. O dönemde istihbarat için kullanılan İHA’lar, Siyonist İsrail’in yönetimindeydi. İstihbaratı anlık değil, istediği kadar ve istediği gibi veriyordu. Orada sınır ticareti yapan köylülerle ilgili istihbarat komuta merkezine PKK unsurları olarak verildi. Kademelerde bulunan FETÖ’cü unsurlar da olabilir, başka saikler de olabilir. Netice de zamanın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a bu sayede bir operasyon çekildiği apaçık! Hükümet, mevzunun ortaya çıkmasıyla gerek o köyde yaşayanlar ve gerekse vefat edenlerin yakınlarıyla alâkalı pekçok girişimde de bulundu! Fakat mevzu, HDPKK’nın ve terör sevici CHP’nin kucağına istismar etme malzemesi olarak bırakıldı!

PKK’nın ve FETÖ’nün stratejik ortağı olan, LGBT sevici, terör hamisi CHP ise bu mevzunun en büyük istismarcısı olarak sahneye çıktı. Bebek katili Siyonist terör örgütü İsrail’e tek laf etmeyen; Hamas’ı terörist olarak gören CHP zihniyeti, nedense PKK’yı ‘insani yardım örgütü’ olarak algılamakta ve bu yüzden kollamakta herhalde! Devlet, bunların elinden bu istismar malzemesini almalıdır ve gerçek sorumlunun Siyonist İsrail olduğunu açıklamalıdır.”