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Gündem Özgür Özel'in skandal vaadine Ersoy kayıtsız kalamadı
Gündem

Özgür Özel'in skandal vaadine Ersoy kayıtsız kalamadı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 01:28:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarlar olmaları halinde ihtiyaç sahibi ailelere Cumhuriyet altını vereceklerini söyleyince, sunucu Mehmet Akif Ersoy kayıtsız kalamadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal vaatlerine devam ediyor. Özel iktidarlarında hayata geçirecekleri Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sigortasının “altın hesabı” olacağını belirterek, “ihtiyaç sahibi ailelere her ay bir Cumhuriyet altını vereceğiz” dedi.

Özel, ''Hazinede bizim altınlar var ya.. Birer tane her aileye dağıtıyoruz.'' ifadelerini kullanırken, gazeteci Mehmet Akif Ersoy tepki gösterdi. Ersoy, ''E hazineyi boşaltıyorsunuz'' yanıtını verdi.

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