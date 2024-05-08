Özgür Özel’in Saraçhane düdükleriyle savaşı! Bunu yapmazsa o düdükler Özel’i sağır eder

Turgay Güler, Ekrem İmamoğlu şakşakçılarının, Özgür Özel’in varlığından duydukları rahatsızlığın artık had safhaya ulaştığını belirtti. “Garibim Özgür Özel'in ne medyası var ne de kalemşorları. Bakalım bu kuşatmayı nasıl yaracak? Benden ona küçük bir tavsiye. Dikkate alır mı bilmem? Yapacağı en doğru iş CHP tabanına yaslanmak. Sonra da Saraçhane düdükleriyle sert şekilde mücadele etmek. Bunu yapmazsa o düdükler Özgür Özel' i sağır eder. Benden söylemesi” diyen Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Özgür Özel'e dair şöyle iki güzel söz söylesem Saraçhane düdükleri anında zıplar ve 'bakın bakın yandaşlar Özgür Özel'i övüyor' der. Diyorlar da zaten! Geçen biri manşet atmış 'bayram değil seyran değil yandaşlar niçin Özgür Özel'i savunuyor' diye.

Erdoğan'la görüşmesini savunanlar, görüştükten sonra 'Sarayın adamı' demeye başladılar. Niçin böyle diyorlar? Çünkü Özgür Özel, genel başkanı olarak seçime soktuğu CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yaptı. İmamoğlu'nun İstanbul'da oyları azaldı, Mansur Yavaş'ın Ankara'da arttı.

Özgür Özel artık eş genel başkan gibi davranmıyor. Gelin görün ki Saraçhane ve düdükleri bu durumdan çok rahatsız.

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Özgür Özel CHP'nin meşru genel başkanı. Delegelerin oylarıyla seçilmiş. Ha diyorsanız ki 'o delegenin parasını ben verdim' o başka. O vakit zaten Özgür Özel'in demokratik meşruiyetinden de söz edilemez. Parayı verenin de tabii!

Ali Mahir Başarır katıldığı bir canlı yayında 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem' dedi. Özgür Özel' in Erdoğan için İmamoğlu'dan da Yavaş'tan da daha zor bir rakip olduğunu söyledi. Sen misin bunları söyleyen? Saraçhane düdükleri Ali Mahir Başarır aleyhine anında ötmeye başladı.

O da Şaban Sevinç'i arayıp sözlerinin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşıymış ve Özel'in aday olmasını savunuyormuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi.

Şaka gibi!

Dahası var Başarır geri vites açıklamasında Mansur Yavaş'ın ismini bile zikretmedi.

Yahu Başarır'ın genel başkanı Özgür Özel' in adaylığını savunmasından daha doğru ve meşru ne olabilir? Tam tersi İmamoğlu'nun adaylığını savunsaydı sıkıntıydı. Bir partinin genel başkanı aynı zamanda doğal cumhurbaşkanı adayıdır.

O ara Fatih Altaylı'sından Can Ataklı'sına hatta Uğur Dündar'ına varıncaya kadar alayı topa girdi Erdoğan'ın CHP'ye tuzak kurduğunu iddia etti. Neymiş o tuzak? Özgür Özel'i kendisinin rakibi gibi göstermesi!

Yılmaz Özdil boş durur mu? Bütün CHP'lileri uyardı. 'Erdoğan her zaman olduğu gibi rakibini yine kendi belirliyor' dedi.

Garibim Özgür Özel'in ne medyası var ne de kalemşorları. Bakalım bu kuşatmayı nasıl yaracak? Benden ona küçük bir tavsiye. Dikkate alır mı bilmem? Yapacağı en doğru iş CHP tabanına yaslanmak. Sonra da Saraçhane düdükleriyle sert şekilde mücadele etmek.

Bunu yapmazsa o düdükler Özgür Özel' i sağır eder. Benden söylemesi.”