SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde
Gündem

Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde

Casusluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avanesinin ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden 4.7 milyon kişiye ait verileri, konum bilgilerini yabancı istihbarat servislerine satmasına tepkiler dinmezken benzer bir skandal Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde patlak verdi. CHP’li Mustafa Bozbey’in yönetiminde olan belediyenin NetWork izleme yazılım ihalesini, katil İsrail’le bağlantılı Solar Winds’in Türkiye temsilcisi ODYA Bilişim firmasına verdiği belirlendi. 12 Mayıs 2025 tarihli ihaleyle ve 12 Temmuz 2025 tarihli sözleşme başlangıcıyla adı geçen firmaya Bursa Kart mobil, Bursa Cepte gibi uygulamaların teslim edildiği belgelendi.

Buğra Kardan  İstanbul

Yabancı istihbarat servislerine İstanbul halkının verilerini satan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şürekâsına yönelik soruşturma derinleşirken CHP’nin yönetiminde olan Bursa’da milyonlarca kişiye ait bilgilerin siyonistlere açıldığı ifşa edildi. Mustafa Bozbey idaresinde rezaletlerle çalkalanan belediyenin 12 Mayıs 2025 tarihinde NetWork İzleme yazılımı 2 milyon 315 bin 417.50 lira tutarlı ihaleyi İsrail bağlantılı Solar Winds’in Türkiye temsilcisi ODYA Bilişim’e verdiği saptandı. 2025/371823 dosya numaralı ihaleyi alan firmaya 12 Temmuz 2025 tarihli sözleşme başlangıcıyla Bursa Kart mobil, Bursa Cepte gibi uygulamaların emanet edildiği tescillendi.

 

ŞİRKETİN MAZİSİ KİRLİ

NetWork izleme yazılımında 3.6 milyon Bursalıyla ilgili ağ trafiğinin, dijital aktivite dahil tüm ayrıntıların olduğu malumatı edinildi. Bozbey’in ihale verdiği ODYA Bilişim’in çalıştığı Solar Winds isimli şirketin kirli mazisi ise yeniden gündeme geldi. Şirketin programıyla dünyada pek çok şirkete siber saldırı yapılmıştı. 2019-2020 döneminde ABD’de pek çok resmi kurumun bilgisayarlarına anılan programdan yararlanılarak saldırıda bulunulmuştu. ODYA Bilişim de Solar Winds’le yakın temas hâlinde olduğunu internet sitesinde açıklamıştı. Firma sitesinde “Solar Winds Türkiye Elite Partner’i olarak ağdan uygulamaya, altyapıdan güvenliğe kadar izleme süreçlerini tek çatı altında sunuyoruz” ifadesini kullanmıştı. CIA, MI6, MOSSAD gibi istihbarat servislerine İstanbulluların mahrem bilgilerini açan İmamoğlu ve avenesinden ilham alan Bozbey’in Bursalıların verilerini siyonistlere peşkeş çekmesi infial uyandırdı. Kamuoyundan “İmamoğlu gibi Bozbey de ‘Sızıntı’da mahir” çıkışı gelirken AK Parti’den CHP’ye geçen tüm belediyelerin mercek altına alınması zaruri oldu. Diğer taraftan her platformda Türkiye’nin İsrail’le ticareti durdurmadığı yalanını haykıran emanetçi Özgür Özel’in kurmaylarının ve fonlu kalemşorların Bozbey’in onayıyla siyonistlere verilen ihale hakkında söyleyecekleri kafaları kurcalamaya başladı.

 

CHP’LİLER “SIZINTI”DA MAHİR

Bursa’dan gelen haberi takiben CHP’liler için “’Sızıntı’da mahirler” intibaında buluşulurken 4.7 milyonun verilerini ecnebilerle paylaşan İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede yer alan eylemleri akla getirdi...

Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu saptanan veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığına dikkat çekilmişti.

Wickr Me adlı kripto uygulamada İmamoğlu’ndan “Mayor” diye bahsedildiğinin belirtildiği iddianamede benzer bir data sızması durumunun İBB tarafından oluşturulan ‘İstanbul Senin’ isimli programda da söz konusu olduğu ve aynı usulle veri sızdırıldığı aktarılmıştı.

“Delil ve itirafçı beyanı ele alındığında İmamoğlu’nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına sunduğu, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ayrıca bu iştirakin şüpheliler Özkan ve Gün’le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.”

 

“Tüm vatandaşların telefonlarına ve sosyal medya yazışmalarına erişim sağlanarak ‘siyasal casusluk’ suçunun tam anlamıyla tanımına uyacak şekilde devletin yönetilmesi, yönetme yetkisinin kullanılması ve idaresiyle ilgili bilgilerin bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları doğrultusunda yabancı bir devlet yararına, vatandaşların veya ikamet edenlerin zararına olarak toplandığı anlaşılmıştır.”

“Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında ‘siyasal casusluk’ suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır.”

Notlardan birinde bazı şirketlere ait linkler, kullanıcı isimleri ve şifrelerinin yer aldığına işaret edilmiş ve “Buradan da anlaşılacağı üzere sanıkların çok sayıda kişinin kullanıcı adına ve mail adresine müdahale noktasında teknik imkânlara sahip oldukları anlaşılmıştır” denildi.

1
Yorumlar

Mustafa

Kim bu ülkeyi yönetiyor veya büyük İslami Osmanlı İmparatorluğu güçlü Türkiye si böyle mi yönetilir böyle Dini Milli Toplumun kültürün değerleri önemli kişisel verilerini başka ülke devlet kurum ve kuruluşlarına verilebilmesi bu kadar kolay ve basit olmamalı olamaz veya birtakım kuruluş ve şirketlere bunlar belediyelerde degil devletin elinde olmalı Devletler ona karar vermeli hangi sistem veya kuruluşça ve neleri kapsamalı en ince detayına kadar tıpkı diğer ülke ve devletlerin kendi insanlarının bilgi ve belgelerini koruduğu gibi hatta onlardan bile daha yüksek derecede korunmalı her şey nokta.
