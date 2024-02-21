Özgür Özel'in memleketinde CHP'nin imdadına Saadet yetişti! İttifakı duyurdular...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'nin Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmemesi sebebiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Saruhanlı'da seçime giremeyecek olan CHP'nin imdadına Saadetliler yetişti. CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin ve bazı meclis üyesi adayları, seçime Saadet Partisi'nin logosu altında girecek.

İttifakın duyurusunun yapıldığı açıklamaya CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz, Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin ile partililer katıldı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper şunları söyledi:

"Saadet Partisi il başkanımız ile birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız, şimdi de Türkiye ittifakını kuracağımız Saadet Partisi ile birlikte Zeki Başkanımız Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapacak Saadet Partisi logosu ile."

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Açıklamanın ardından Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu Saadet Partisi'nde İlçe Seçim Kurulu'na yapıldı. Saadet Partisi'nin başkan adayı Sezai Zeytinli ise adaylıktan çekildi.