Özgür Özel’in kardeşi İsmail Saymaz ile kapıştı

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim sürecinde, “Kademeli olarak su fiyatlarını indireceğiz” diyerek propaganda yaptı. Ancak her CHP’li belediye başkanı gibi yalan siyasetinde çığır açan Tugay, utanmadan suya zam yaptı.

Ulaşımın ardından suya da zam yapan Cemil Tugay, CHP’lilerin bile tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel bile, Tugay’a X hesabından eleştiri yöneltti. Özel, “İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ile tartıştı

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Barış Özel’in tepkisinin ardından, “CHP lideri Özel’in kardeşi, su zammından ötürü İzmir Belediyesi’ni eleştiriyor.” paylaşımı yaparak Özel’i hedef gösterdi.



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Barış Özel ise, “Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir’de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum.” diyerek kendisini savundu.