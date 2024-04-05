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Gündem Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret
Gündem

Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:44:00 -
Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

CHP lideri Özgür Özel’i yalancı çıkaran CHP’li Burcu Köksal mazbatasını alır almaz eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. DEM Partilileri partisinde istemeyen Köksal’a Özgür Özel ‘sürçü lisan etmiştir’ demişti. Burcu Köksal da Özel’i yalanlamıştı. Mazbatayı alan Köksal, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı.

CHP'nin birinci parti çıktığı seçimlerde Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın yeni belediye başkanı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Köksal, görevi devraldıktan 1 gün sonra eski CHP Genel Başkanı'nı ziyaret etti.

Görevi devraldıktan 1 gün sonra Kılıçdaroğlu'na gitti: Üzerimde emeği çok olan...

Köksal, Kılıçdaroğlu'yla buluşmasından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Köksal, fotoğrafa "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden her zaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim." notunu düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Köksal, CHP'de yaşanan kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren isimlerden biriydi.

Köksal, Afyonkarahisar'daki parti kongresinde değişimcilerle tartışmış ve baygınlık geçirmişti.

Kurultay sürecinde verdiği destekle biliniyordu: DEM'lileri belediyeye sokmayacağını söyledi

Yine Köksal, yerel seçimler öncesi yaptığı "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak." açıklamasıyla parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim." diyerek Köksal'ı eleştirmişti.

Özgür Özel'in de Köksal için 'sürçü lisan etmiştir' lafının üzerine, Özgür Özel'i yalanlayarak 'sözümün arkasında duruyorum' diyen Köksal mazbatayı alır almaz Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

 

 

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