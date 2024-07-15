Özgür Özel'i bu işe kim ikna etti acaba? CHP'nin tulum çıkardığı bölgelerdeki vatandaşlar bile o çağrıya kulak asmadı

Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında vatandaşları ışıklarını yakıp söndürmeye davet etmesini değerlendirdi. Bu çağrıya CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde bile katılım olmadığını belirten Altınok, Özel'in bu projeye nasıl ikna edildiğini sorguladı. CHP Genel Başkanı'nın rasyonel çizgisinin bu projeyle sarsıldığını ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün grup toplantısında vatandaşı saat 21.00'de ışıklarını yakıp söndürmeye davet etti.

Ancak milletvekillerinin coşkulu alkışlarıyla desteklenen çağrıya CHP'nin tulum çıkardığı bölgelerdeki vatandaşlar bile iştirak etmediler. Katılım sıfıra yakındı.

Son dönemde daha rasyonel bir çizgi tutturan Özgür Bey fiyaskoyla sonuçlanan bu 90 model projeye nasıl ikna edildi acaba?"

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