Özgür Özel’e tepki yağıyor! “Yüreğin yetiyorsa Sırrı Sakık’a da suç duyurusunda bulun”

Yeni Akit/Ankara

Mustafa Demirkan hoca hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki yağıyor.

Özgür Özel’e sosyal medya hesaplarından tepki gösteren vatandaşlardan bazıları, şöyle dedi; “Özgür Özel, Kuran-ı Kerim ayetini mahkemeye vermiş”, “CHP Bursa Mv. ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal'ın ‘Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum’ diyerek Atatürk'ü katliamcı ilan etmesine tepki vermeyen, ‘Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik’ diyen Özgür Özel mi bu?”, “Allah'ın ayetini okuyan imamı mahkemeye veren Özgür Özel, Aynı ‘kahramanlığı’ size Atatürk'ün it sürüleri diyen HDP'li Sakık'a neden yapmadın. Çünkü sizin derdiniz Atatürk değil, İslamdır”, “CHP’li Özgür Özel Fetih Suresi’ne suç duyurusunda bulunmuş... Yazıklar olsun sizin zihniyetinize... Gaziye hakaret eden Sırrı Sakık içinde bir suç duyurusunda bulunsana, yüreğin yeterse!”









