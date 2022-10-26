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Gündem Özgür Özel’e olay tepki: Kendine gel densiz
Gündem

Özgür Özel’e olay tepki: Kendine gel densiz

Özgür Özel’in TTB Başkanı terörist sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:03:00 -
Özgür Özel’e olay tepki: Kendine gel densiz

YENİ AKİT  ANKARA

Şehit cenazesinde herkes ağlarken gülerek sohbet eden saygısız CHP’li Özgür Özel’in, TTB Başkanı terörist sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

Özalan yaptığı paylaşımda, “CHP ve ortaklarının rezaletleri bitmiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atanları savunuyor. Kendine gel densiz!” dedi.

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Yorumlar

Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu

Özgür Özel heval olmuş.
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