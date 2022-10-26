Özgür Özel’e olay tepki: Kendine gel densiz
Özgür Özel’in TTB Başkanı terörist sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi
YENİ AKİT ANKARA
Şehit cenazesinde herkes ağlarken gülerek sohbet eden saygısız CHP’li Özgür Özel’in, TTB Başkanı terörist sevici Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.
Özalan yaptığı paylaşımda, “CHP ve ortaklarının rezaletleri bitmiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atanları savunuyor. Kendine gel densiz!” dedi.