Özgür Özel'e flaş çağrı: Acilen "Yeni Başlayanlar İçin İslâm" rehberi hazırlat

haber7.com yazarı Hakan Aydın, Özgür Özel'in İslam'ı anlamak için bir rehber hazırlatması gerektiğini belirtti. CHP yönetiminin İslam konusundaki bilgi eksikliğine dikkat çeken Aydın, CHP'nin halkın değerlerine yabancılaşmaması gerektiğini vurguladı. Hakan Aydın, özetle şunları kaydetti:

“CHP Parti sözcüsünün İslâmî bağlam içine düşürdüğü açıklamalarını nasıl okumalıyız? İç sesindeki İslamofobinin istemsiz bir şekilde dışavurumu olarak mı? Diyanetfobi olarak mı? Yoksa Erbaşfobi olarak mı? Ya da hepsi birden mi?

Yoksa Diyanet İşleri Başkanı'nın kişisel arzuları nedeniyle mi böyle konuştuğunu düşünüyor parti sözcüsü? Eğer öyleyse, hangisinin kişisel arzu, hangisinin Kur'an ve Hadis kaynaklı olduğunu ayırt edebilecek yetkinlikte mi? Ya da bunun ayırdına varmak için uzman görüşü almış mıdır?

Nasıl bir hutbe istiyor sözcünün şahsında parti yönetimi? Mahiyeti ne olmalı? Kur'an ve Hadislerden öğütler içermeli mi mesela? Evet’se hangi ayetleri öne çıkarıp hangilerine sansür uygulamalı? Hz. Peygamber'in hayatından hangi kesitlere yer vermeli, hangilerini pas geçmeli? Sahabe hayatından ne tür örnekler sunmalı? Hutbeye, ikaz nasihat ya da hatırlatma misyonunun dışında farklı anlamlar mı yüklüyor Sayın Parti Sözcüsü? Diyanet İşleri Başkanı'nın maksadını aştığını ima ederken kendi maksadını da söylesin, aydınlatsın bizi.

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(...) Özgür Özel (...) mutlaka bir nevi "Yeni Başlayanlar için İslâm" kılavuzu hazırlatmalı. Sözcünün sözlerinden bağımsız olarak söylüyorum.

İslâm nedir?

Müslüman kime denir?

İslâmofobi nedir?

Ezan minareye çıkıp bağırmak mıdır?

Abdest almak su israfı mıdır?

Namaz nedir, kaç vakittir, duvara karşı secde etmek midir?

Cuma namazı ne zaman ve nerede kılınır, hutbe nedir?

Hacca ne zaman gidilir, Hacca gitmek Araplara para kaptırmak mıdır?

Kurban kesmek hayvan katliamı mıdır?

Kurban ve hac arasında nasıl bir ilişki ve zamanlama vardır?

Neden oruç tutulur?

Zekâtın anlamı nedir?

Başörtüsü beynin çalışmasını engeller mi?

İslam kölelik midir, karanlığı mı temsil eder?

İslâm’ın çocuğa, kadına ve zayıfa-düşküne bakışı nedir, bu bakışı problemli gösterenlerin kendi uygulamaları nasıldır?

İslam hayvanât ve nebatâta nasıl bakmaktadır? vesaire vesaire...

Sayın Özgür Özel, arkadaşlarını ve tabanını yersiz korkuların esaretinden kurtarmalı, 23 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarın hâlâ gizli bir ajandası olduğundan dem vurmamaları gerektiğini anlatmalı, eleştirilerin yapıcılık ve hakkaniyet ekseninde yapılmasını teşvik etmeli, Diyaneti ve Başkanını eleştiriyorken asıl niyetin başka olduğu sezgisine yol açacak bir dilden kaçınmaları gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmalı, daha da önemlisi bunları herkesin içselleştirmesini sağlamalı. Milletin değerlerine bu tarz bir bakışla milletin partisi ya da adayı olunamayacağının altını çizmeli. Zor ama imkânsız da değil!”