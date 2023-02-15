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Gündem Özgür Özel'e fırça atan CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'dan AK Partili belediyeye teşekkür
Gündem

Özgür Özel'e fırça atan CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'dan AK Partili belediyeye teşekkür

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e azarlayan CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak Belediyesi ekibine teşekkür ederek Antakya bölgesine uğurladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:41:00 - 2023-02-15 17:43:57

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremler ile sarsıldı. Devlet ve millet seferberlik ruhuyla hareket ederek depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ekipler depremin ilk anından itibaren afet bölgesine yardım için canla başla mücadele verdi.

Uşak Belediyesi'ne teşekkür etti

CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak Belediye'si ekibine teşekkür etti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Samandağ'a ilk gelen arama kurtarma ekiplerinden biri Uşak Belediye'si ekipleri. Çok hayat kurtardılar. Samandağ halkı, Uşak ekibine minnet borcumuzu iletmemi istedi." dedi.

Özgür Özel'i azarladığı video gündem oldu

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etmişti.

Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." demişti.

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