Özgür Özel'e büyük şok! "Akıbeti çok farklı olmaz" diyerek duyurdu

Kurtuluş Tayiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi tutumunu ele aldı. Tayiz, Özel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesini olumlu bir adım olarak nitelendirdi; ancak süreçteki tutarsızlıkları ve Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerginlikleri eleştirdi. Özel’in eski polemikçi günlerine döndüğünü belirten Tayiz​, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart seçimleri sonrası geliştirdiği siyasi tutum "bir adım ileri iki adım geri" şeklinde özetlenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ederek görüşmesi -Kemal Kılıçdaroğlu dönemine son vermesi bağlamında- ileri bir adım ve olumlu. Fakat, adına "normalleşme" dediği süreci başlattıktan hemen sonra görüştüğü partiyi "suç ortağı" olarak nitelemesi iki adım geri anlamına geliyor.

Özgür Özel'in CHP'de emanetçilikten genel başkanlığa sıçramasında 31 Mart seçim sonuçlarının etkisi büyük. Seçim sonrası CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu etkisinden çıkararak muhalefetle İktidar arasında diyalog köprüsü kurması da Özgür Özel'in liderlik konumuna olumlu etki yaptı.

Ne var ki CHP'nin tek bir sahibi veya lideri yok; Ekrem İmamoğlu ile ekibi CHP'nin asıl lideri olarak kendilerini görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda İmamoğlu'nun çabalarıyla yenilgiye uğradı, partide bu konuda bir görüş birliği var. Bu sebeple İmamoğlu, "gölge genel başkan" olarak Özgür Özel'in hep tepesinde. Özel'in tepki çeken sözlerini de Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı basın toplantısında sarf ettiğini unutmayalım. Özgür Özel'in CHP'ye getirdiği "normalleşme" üslubunu birden bire terk etmiş olmasında Ekrem İmamoğlu'nun etkisi olduğu görülüyor.

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Ayrıca Özgür Özel'in yerel seçim başarısının etkisinde fazlaca kaldığı da anlaşılıyor. Özgür Özel genel seçimleri kazanmış gibi, biraz da şımarıkça hareket ediyor. Devlet Bahçeli'ye seslenirken "suç ortağını bize iteleme" sözleri de Özgür Özel'in eski polemikçi günlerini hatırlatıyor.

Aslında Özgür Özel böyle tepeden ve üstenci bir dili kullanacak konumda biri değil. Bir "suç ortağı" arıyorsa hem partisine hem de kendisine dönüp bakmalı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla ittifak yapan; Kandil'deki terör baronlarının oy istediği CHP'den daha fazla suça bulaşmış başka da bir parti Türk siyasetinde yok. Özgür Özel ve CHP, terör örgütü ile onun siyasi uzantısından oy dilendiği gerçeğini ne çabuk unutuyor? CHP genel başkanları neden her seçimde Demirtaş'ın kapısında yatıp kalkıyor acaba?

Erdoğan siyasete "yumuşama" getirmek için bu temaslarda bulunuyor, Özel'in veya CHP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için değil. CHP'yi tanıyacak kadar siyasi tecrübeye sahip bir isim Erdoğan. Böyle havalara girmenin hiç gereği yok; Türk siyaseti böyle hızlı yükselip düşen "lider" hikayeleriyle dolu. Böyle devam ederse Özel'i bekleyen akıbet de çok farklı olmaz."