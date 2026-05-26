Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı! Göçmenler için destek protestosu! ABD’de ICE tesisinde açlık grevi sürüyor İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber Dün hain diyerek resmini indirdikleri Kılıçdaroğlu'na mahkeme şamarı sonrası odasını teslim ettiler! Katil Netanyahu’dan Lübnan için yeni saldırı emri: “Gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz” İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi! Yardım için durmuşlardı! TAG Otoyolu’nda tır faciası: 1 ölü, 2 yaralı Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı! Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Siyaset
Özgür Özel'e bayram sonrası kötü haber! İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi

Özgür Özel'e bayram sonrası kötü haber! İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi

Mahkeme tarafından alınan mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi belli oldu.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in TBMM’deki konumuna yönelik yeni hamleler yapacağı iddia edildi.

 

KULİS BİLGİSİ SIZIDIRILDI

Kılıçdaroğlu ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu’nun ekibi Meclis yönetimiyle görüşerek Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde seçildiği "grup başkanlığı" unvanının hukuken geçersiz olduğunu iletti.

 

BAYRAMDAN SONRA KULLANAMAYACAK

Bu doğrultuda, Özel'in bayram sonrasından itibaren bu unvanı ve yetkileri kullanamayacağı belirtiliyor.

 

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR"

Atik söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor.

Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

 

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI ÜNVANI DA ELİNDEN ALINACAK"

Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş.

Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra genel merkezden meclise yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak.

Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek. Ya Meclis kaldıracak ya da Kılıçdaroğlu imzalı yazı gidecek."

Muğla'da Özel'ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP'li Ahmet Aras'tan hukuksuzluk ilanı!

Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü

CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı

Ciyaklasanız da...

Kaybetmenin hırçınlığıyla ciyak ciyak ciyaklayanlar, eninde sonunda milletin iradesinin gücünü sandıkta yaşayacaklar. Bütün entrikalar, sefil tiyatrolar, kuklalar, aparatlar, iftiracılar, borazanların hakkından önce Allah, sonra milletin iradesi gelir. Şu sandık ne güzel şey, degil mi Abidin?

ATATÜRKÇÜLER...

KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞUANDA MAZBAATASI OLMAYAN BİRİDİR GÖREV YAPMASI SAKINCALIDIR NEDEN?...YANİ NEDEMEK MAZBATA? KİME VERİLİR? Seçim Sonuç Tutanağı: Seçimle göreve gelen kişilere (Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, Parti Başkanları,belediye başkanları ve muhtarlar) seçim kurulunca verilen resmi belgedir. Bu belge, kişinin o göreve resmen seçildiğini ve göreve başlama yetkisi olduğunu kanıtlar. Özetle, kelime "belgelenmiş kanıt" niteliği taşır. Genellikle siyasi seçimlerlerde yada parti kanallarında statü kazanıp yetki belgesini alma durumu için kullanılır.B u belgesi olmayanlar görev yapamazlar Kemal Kılıçdaroğlunun Mazbata süresi dolmuştur kısaca: mazbatasız biri, bir dava ile düşürülebilir Çünkü mahkemeyi kazanmak başka bir şey son kurultayda Mazbatası alması gerekirken mazbatayı almamk başka bir şey ve kaç yıl geçti sonuçta süreç var onu durduramazsınız buda şu demek :mazbaatası vs..Yetkisi olmadığı halde resmi bir görevi üstlenen, imza atan veya kararlar alan kişi “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” veya “görevi kötüye kullanma” KILIÇDAROĞLUNUN BU İRADEYİ MADEM İSTİYORSA KARARLANDIRMASI GEREKMEKTEDİR AKSİ TAKDİRDE MAHKEMEYİ KAZANMIŞ OLABİLİR AMA BU DURUMU PARTİ ORGANLARINCADA RUHSATLI HALE HAİZ OLMASI ZORUNLU O GÖREVİ YAPA BİLMESİ İÇİN...!!!
