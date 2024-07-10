Özgür Özel’den kurmaylarına SHP talimatı!

Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) yeniden kurulması Ankara kulislerini hareketlendirdi. SHP’nin yarın kadrolarını açıklaması beklenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarından SHP’nin hukuki durumuyla ilgili araştırma yapmasını istedi.

CHP ile 1995 yılında birleşmesi nedeniyle kendisini fesheden SHP 2002 yılında yeniden kurulmuş 2010 yılında da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile birleşerek kendisini ikinci kes feshetmişti. SHP’nin yeniden kurulacağı iddiaları 2023 genel seçimlerinden sonra gündeme gelmişti. Ancak bu iddia yalanlanmıştı. 28 Haziran 2024 tarihinde yeniden kurulduğu ortaya çıkan SHP’nin kim tarafından kurulduğu merak edilirken, CHP’de de SHP’yi kimin kurduğu ve arkasında “muhalif bir hareketin olup olmadığı” sorusu yanıt bulmayı bekliyor.

ÖZGÜR ÖZEL TALİMAT VERDİ

SHP’nin yeniden açılması, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) da gündemine geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarından SHP’nin hukuki durumuyla ilgili araştırma yapmasını istedi.

‘MUHALİFLERİN’ GİRİŞİMİ Mİ?

Tüm bu tartışmaların ardından, SHP’nin yeniden kurulması, CHP’de “parti içi muhaliflerin girişimi olabileceği” yorumlarına neden oldu.

Bu yorumları güçlendirense genel başkanı bilinmeyen partinin kurucularının da kamuoyunda tanınan isimler olmaması. CHP’li bazı üst düzey isimlerin verdiği bilgiye göre kurucuların sadece birkaçı, eski SHP veya CHP üyesi, ancak onlar da kamuoyu tarafından tanınmıyor.

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'YENİ BİR PARTİ KURMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Ankara kulislerinde yeni SHP’nin CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde kurulmuş olabileceğine dair tahminler dillendirilince Kılıçdaroğlu konuya dair değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, Vedat Yenerer'e verdiği röportajda, "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım. Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Parti belli CHP" yanıtını verdi.

KURUCULAR LİSTESİ BELLİ OLDU

SHP’nin kurucular listesinde şu isimler yer alıyor:

“Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın.”

PARTİ KADROSU VE PROGRAMI BUGÜN AÇIKLANACAK

Siyasi kulisleri hareketlendiren SHP tarafından yapıldığı belirtilen bir açıklama basına yansıdı. Açıklamada, partinin kuruluş amacı ve programına ilişkin bugün açıklama yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde sayın Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP’de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur.

“10.07.2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır. Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun! Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu.”