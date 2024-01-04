Özgür Özel’den ‘İyi Parti’ göndermesi CHP’nin umudu sandığa kaldı! İttifakı sandıkta kuracağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim hakkında yaptığı açıklamadan İYİ Parti’ye göndermede bulunarak ” İttifakı Atatürkçüler yapacak. İyi insanlar iyi karar verecek. Görev artık seçmende. Türkiye ittifakı sandıkta kurulacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü’nün sorularını yanıtladı. Özel 11’i büyükşehir, 10’u il 252 olan belediye sayısını büyük oranda arttıracaklarını belirterek ‘’Tavanda yapılamayan ittifakı mahallede, beldede, ilçede ve sandıkta Atatürkçüler yapacak. İyi insanlar iyi karar verecek. Türkiye ittifakını kuracağız ’’ dedi. Öte yandan Özel, tevhit bayrağı taşıyan kişiye yumruk atan Ege Akersoy hakkında da konuşarak ” Kılıçdaroğlu’nu Meclis’te yumruklayan, Çubuk’ta saldırıp linç etmek isteyenler tutuklandı mı?” dedi.
Özgür Özel şunları kaydetti:
İTTİFAK
“İYİ Parti’nin seçmeni cumhuriyetçi ve Atatürk milliyetçisi. Bir belediyeyi CHP’ye kaybettirip AKP veya MHP’ye hediye etmek istemez. Tavanda yapılamayan ittifakı mahallede, beldede, ilçede ve sandıkta Atatürkçüler yapacak. İyi insanlar iyi karar verecek. Görev artık seçmende. Türkiye ittifakını kurmalıyız. Seçmende genel seçim sonrası kırgınlık, küskünlük hali vardı. Sandığa gitmeyeceğiz diyorlardı. Kurultay sonrası ciddi şekilde bir moral, umut yükselmesi var.”
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