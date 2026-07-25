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Dünya Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu
Dünya

Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu

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Yangın çıkan evde kurşun izlerine rastlandı! 6’sı çocuk 8 kişi ölü bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şok bir haberle sarsıldı. ABD'de, bir evde çıkan yangının ardından bazılarında kurşun izlerine rastlanan 8 kişi ölü bulundu. Hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğu bildirildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.

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