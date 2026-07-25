Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Leyleklerin gelişinin köye büyük bir canlılık ve neşe kattığını belirten Yolüstü köyü sakinlerinden Abdülkerim Aydın, " Yolüstü Köyü’nde oturuyorum. Leylekler Mart’ın 9’unda geliyor, nisan ayında yumurta yapıyor. Mayıs ayında yavrular çıkıyor, 8’inci ayın sonunda da göç ediyorlar. Yavrular büyüdü artık. Bizim köy leylekler geldiği zaman şenleniyor, adeta turist yeri gibi oluyor. Turistler de geliyor o zaman, bakıyorlar" dedi. Köy sakinlerinden Ramazan Özdemir ise leyleklerin geliş ve gidiş tarihlerine dikkat çekerek, "Leylekler Mart’ın 9’unda gelir, ağustos sonunda gider. Yavruları büyümüş, ağustos sonunda göçe giderler" ifadelerini kullandı.