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Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

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Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Mart ayında Elazığ’a gelen leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte ağustos sonunda başlayacak göç yolculuğuna hazırlanıyor.

#1
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Elazığ’da baharın habercisi olarak görülen leyleklerin göç hazırlığı başladı.

#2
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Mart ayında yuvalarına yerleşen ve nisan ayında yumurtlayan leyleklerin yavruları gelişimlerini tamamladı.

#3
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Temmuz ayı itibarıyla ergin boyuta ulaşan yavrular, ağustos ayının sonunda başlayacak göç yolculuğuna hazırlanıyor.

#4
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Elazığ’ın Yolüstü köyü ve çevresinde bulunan leylek yuvaları dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, büyüyen yavru leyleklerin yuvalardaki durumu ve erginleştiği kaydedildi.

#5
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Leyleklerin gelişinin köye büyük bir canlılık ve neşe kattığını belirten Yolüstü köyü sakinlerinden Abdülkerim Aydın, " Yolüstü Köyü’nde oturuyorum. Leylekler Mart’ın 9’unda geliyor, nisan ayında yumurta yapıyor. Mayıs ayında yavrular çıkıyor, 8’inci ayın sonunda da göç ediyorlar. Yavrular büyüdü artık. Bizim köy leylekler geldiği zaman şenleniyor, adeta turist yeri gibi oluyor. Turistler de geliyor o zaman, bakıyorlar" dedi. Köy sakinlerinden Ramazan Özdemir ise leyleklerin geliş ve gidiş tarihlerine dikkat çekerek, "Leylekler Mart’ın 9’unda gelir, ağustos sonunda gider. Yavruları büyümüş, ağustos sonunda göçe giderler" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Göç vakti yaklaşıyor! Leylekler zorlu yolculuğa hazırlanıyor

Öte yandan, yavrularını tamamen uçmaya ve uzun mesafe katetmeye hazır hale getiren leylek sürülerinin, ağustos ayı sonu itibarıyla sıcak güney ülkelerine doğru kafileler halinde yola çıkması bekleniyor.

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