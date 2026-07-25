Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Denizli’de milyonlarca yıllık sır açığa çıkıyor

İncelemelerin ardından açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Denizli'nin sadece antik kentleriyle değil, milyonlarca yıllık doğa mirasıyla da eşsiz bir coğrafya olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'miz, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle insanlık ve doğa tarihinin en önemli merkezlerinden biridir. Burada yürütülen bilimsel çalışmalar, kentimizin milyonlarca yıl önceki ekosistemini ve biyoçeşitliliğini gözler önüne seriyor. 2025 ve 2026 kazı sezonlarında sağladığımız desteklerle bu eşsiz mirası korumak, gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe aktarmak istiyoruz. Bu özverili çalışmayı yürüten kazı başkanımıza, ekibine ve emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin binlerce yıllık tarihinin ve zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılarak kent turizmine kazandırılması amacıyla kent genelindeki arkeolojik ve paleontolojik çalışmalara desteğini kararlılıkla sürdürüyor. 2025 yılında imzalanan ve 2027 yılına kadar devam edecek olan 3 yıllık protokol doğrultusunda; Laodikeia, Tripolis, Kale Tabea, Kolossai ve Attouda antik kentleri ile Ekşi Höyük, Aşağıseyit Höyük, Beycesultan Höyük, Yassıhöyük ve Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi olmak üzere toplam 10 kazı alanına 2026 yılı için 9 milyon 200 bin TL'lık destek sağlandı.