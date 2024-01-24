Özgür Özel'den eski ortaklarına ziyaret! DEM'den yediği Başak Demirtaş tokatına çözüm arıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti.
İstanbul'da oy desteği alabilmek için terör sevici DEM'lileri kırmızı halılarla karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiden Başak Demirtaş tokatı yiyince, çözüm aramaya başladı.
Özgür Özel, bugün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, TİP'li Baş'la makamında görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede CHP Genel Başkanı Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Ensar Aytekin eşlik etti.