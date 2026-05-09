Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz”

Sözcü TV ekranlarında gündemi değerlendiren Özel, Afyonkarahisar cephesinde yaşanan hareketliliği ve Köksal ile iletişim kurma çabalarını anlattı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaşmaya çalıştık ama açmadı"

"Ben aradığımda telefonu kapalıydı. Arkadaşlarımız da aradı ancak açmadı. Bir takım söylentiler duyulmuştu. Siyasette iki gün çok uzun bir zaman; eğer kurumsal bir açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir. Haftaya AK Parti’ye katılacağı yönünde ciddi duyumlar var ve henüz bir yalanlama gelmedi."

"Yanlışa ortak olma, partine sahip çık"

Özel, Köksal ile daha önce yaptığı bir görüşmenin detaylarını anlatırken, hakkındaki iddialara karşı partinin arkasında duracağını ancak net bir tavır beklediğini dile getirdi. Özel, Köksal'a şu tavsiyede bulunduğunu aktardı:

"Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma."

ama partine bunu yapma." "Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur."

Ancak Özel, geldiğimiz noktada Köksal’ın makul bir açıklama yapacak gibi görünmediğini de sözlerine ekledi.

CHP Afyonkarahisar’da operasyon: Merkez İlçe Başkanı görevden alındı

Gelişmelerin ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı olağanüstü toplandı. Toplantı neticesinde, Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevinden alındı.

Köksal kararını verdi: Salı günü katılıyor

Uzun süren sessizliğini bozan Burcu Köksal, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Gazeteci Barış Yarkadaş’a konuşan Köksal, Cumhurbaşkanı ile yarım saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Evet, bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit veya baskı yok. Hakkımda bir soruşturma da bulunmuyor."

Gazeteci Nedim Şener’den tepki: "Boşayınca iddia yok mu oluyor?"

Özgür Özel’in açıklamaları sosyal medyada da yankı buldu. Gazeteci Nedim Şener, Özel’in yaklaşımını eleştirerek şu soruları yöneltti: