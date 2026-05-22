Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Bayram süresince yalnızca et ağırlıklı beslenmenin sindirim problemlerine neden olabileceğinden öğünlerde sebze, salata ve lif açısından zengin besinlere de mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Tuncay Karabaş; "Bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ve hamur işi miktarına dikkat edilmeli, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya taze meyve tercih edilmelidir. Porsiyon kontrolü sağlanmalı ve aşırı yemek tüketiminden kaçınılmalıdır. Bayram süresince artan protein tüketimi nedeniyle günlük su ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminde kaçılmamalıdır. Bayram boyunca uzun süre hareketsiz kalmak yerine özellikle yemeklerden 1,5 - 2 saat sonra yürüyüşler yapılması sindirimi destekleyecek ve genel sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Tansiyon, diyabet, kalp-damar ve böbrek hastalığı bulunan bireylerin ise beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri ve öğün düzenlerini korumaları önemlidir" şeklinde konuştu.