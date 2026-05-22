  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Kurban Bayramında et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler geldi.

#1
Foto - Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Tavas Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Tuncay Karabaş, kurban bayramında artan et ve tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, kurban bayramının sağlıklı geçirilebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

#2
Foto - Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimiyle birlikte beslenme düzenine dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Tuncay Karabaş; "Bayram sofralarının keyfini çıkarırken sağlığın korunması için dengeli ve kontrollü beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeni kesilmiş et sert yapıda olduğu için sindirimi zor olur ve mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir.

#3
Foto - Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Bu nedenle etlerin en az 12-24 saat buzdolabı şartlarında dinlendirildikten sonra tüketilmesi önerilmektedir. Buzdolabında muhafaza edilen et, ortalama 3 gün boyunca tazeliğini koruyabilir.

#4
Foto - Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Derin dondurucuda ise bu süre 6 aya kadar uzayabilir, ancak çözündükten sonra hemen tüketilmesi önerilir. Ayrıca etleri kavurma ve kızartma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında veya kendi suyunda pişirme yöntemleriyle hazırlanması daha sağlıklı olacaktır. Ekstra yağ kullanımından kaçınılmalı, etin görünür yağları alınmalı ve etin kendi yağıyla pişirilmesi tercih edilmelidir" dedi.

#5
Foto - Etin yanında bunu sakın ihmal etmeyin! Uzman isimden çok önemli sözler... Engellersek bize tehdit olmaz

Bayram süresince yalnızca et ağırlıklı beslenmenin sindirim problemlerine neden olabileceğinden öğünlerde sebze, salata ve lif açısından zengin besinlere de mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Tuncay Karabaş; "Bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ve hamur işi miktarına dikkat edilmeli, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya taze meyve tercih edilmelidir. Porsiyon kontrolü sağlanmalı ve aşırı yemek tüketiminden kaçınılmalıdır. Bayram süresince artan protein tüketimi nedeniyle günlük su ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminde kaçılmamalıdır. Bayram boyunca uzun süre hareketsiz kalmak yerine özellikle yemeklerden 1,5 - 2 saat sonra yürüyüşler yapılması sindirimi destekleyecek ve genel sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Tansiyon, diyabet, kalp-damar ve böbrek hastalığı bulunan bireylerin ise beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri ve öğün düzenlerini korumaları önemlidir" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'liler, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi...
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi
Gündem

Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi

Türkiye’nin Mason yuvası üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi için yolun sonu göründü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23