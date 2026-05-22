Delege satın alınması, pavyon operasyonları! Çürük temel üzerine bina inşa edilemez

Yazısında, CHP kurultayı hakkında İstinaf Dairesi tarafından verilen kararın önemine değinen Karahasanoğlu, 2023 yılındaki kurultay sürecinde delege iradesine yönelik iddialara atıfta bulundu. Karahasanoğlu, "Delege satın alınması, pavyon operasyonları" gibi iddiaların, sonradan yapılan kurultaylarla meşrulaştırılamayacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Çürük temel üzerine bina inşa edilemez"

"2023 kurultayı temeldir, o kurultay sonrasında yapılan kurultaylar da çürük temel üzerine yapılan dairelerdir. Temel çürük ise, daireler de sağlam olamaz. Temelin yeniden atılması gerekir."

"Seçimi yeniden yapın"

Ekrem İmamoğlu'nun etkisinde olduğu iddia edilen mevcut CHP yönetiminin, mahkeme kararına karşı direnmemesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, muhalefete şu çağrıda bulundu:

"Gerçekten delege satın almadıysanız, yine yapılacak seçimde de delege satın almadan başaracaklarına inanıyorsanız; hemen bugün partiyi eski genel başkana devredin. Üç ayda, belki daha kısa sürede kurultayı yaptırtıp, kazanabiliyorsanız buyurun tekrar genel başkanlığı kazanın."

Karahasanoğlu, yazısını rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gölgesinde gelen bir yönetimin, ülkeyi yönetme iddiasının da güven vermediğini belirterek noktaladı.