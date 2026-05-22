Mutlak butlan, defol oradan

Gündem
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Akit yazarı İdris Günaydın, kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında CHP’de yaşanan süreçleri ve kurultay tartışmalarını sert bir dille eleştirdi.

CHP’nin içinde bulunduğu durumu "düdüklü tencereye" benzeten İdris Günaydın, parti yönetimindeki isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Yazısında, "CHP, bu Özgür Özel zamanında hiç olmadığı kadar şaibeyle anılır oldu" ifadelerini kullanan Günaydın, parti içindeki iddiaların kurumsal yapıyı sarstığını öne sürdü.

"Hakimler lisan-ı haliyle yetti dedi"

CHP'de gerçekleştirilen kongre süreçlerine ve İstinaf Mahkemesi'nin kararına değinen Günaydın, mahkemenin mevcut yönetime karşı bir mesaj verdiğini savundu. Günaydın, "Türkiye’de hakimler var. Lisan-ı haliyle dediler ki, ‘Yeter! Git oradan, mutlak butlan. Yanda kurtlan.’" değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür Özel eczanesine dönebilir"

Yazısında Özgür Özel’in siyasi performansını hedef alan Akit yazarı, Özel'in artık siyaset sahnesinde etkili olamayacağını iddia etti. Günaydın, "Özgür Özel bundan sonraki yapılacak kongreyi kazansa bile artık kurşun askerdir ama artık Manisa’ya dönebilir, eczanesinin arkasına geçerek, orada 70’likleri devirebilir. O işi daha iyi bildiği belli!" ifadelerini kullandı.

"Kadir Mısıroğlu’nun öngörüsü"

Kendi yaklaşımına göre merhum Kadir Mısıroğlu'nun siyasi öngörülerine vurgu yapan Günaydın, "Allah Kadir Mısıroğlu’na rahmet eylesin. Fesli Kadir ne demişti? 'CHP’nin başına gelecek yeni başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarısı olacak!'" diyerek sözlerini noktaladı.

İdris Günaydın'ın yazısını okumak için tıklayın>>>

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

CHP uzayda kurulmuş, Türkiye'nin siyasetine gökten indirilmiş bir parti değildir. CHP de diğer siyasi partiler gibi mevcut kanunlara uyma mecburiyetleri aşikardır. Uymazlarsa illaki uydurulur, yaptıkları şımarıklıklar, istemezük tavırları kendileri açısından ileride utanılacak hatıralar olarak kalacaktır. Yarın utanılacak eylemler bugün niye yapılır, anlamak mümkün değildir

Asil Ender

Türkiye bizim istediğimizi yaparız diyen laik familyanın ne kadar boş ve kirli olduğu ortaya çıktı.
