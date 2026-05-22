Mutlak butlan, defol oradan

CHP’nin içinde bulunduğu durumu "düdüklü tencereye" benzeten İdris Günaydın, parti yönetimindeki isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Yazısında, "CHP, bu Özgür Özel zamanında hiç olmadığı kadar şaibeyle anılır oldu" ifadelerini kullanan Günaydın, parti içindeki iddiaların kurumsal yapıyı sarstığını öne sürdü.

"Hakimler lisan-ı haliyle yetti dedi"

CHP'de gerçekleştirilen kongre süreçlerine ve İstinaf Mahkemesi'nin kararına değinen Günaydın, mahkemenin mevcut yönetime karşı bir mesaj verdiğini savundu. Günaydın, "Türkiye’de hakimler var. Lisan-ı haliyle dediler ki, ‘Yeter! Git oradan, mutlak butlan. Yanda kurtlan.’" değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür Özel eczanesine dönebilir"

Yazısında Özgür Özel’in siyasi performansını hedef alan Akit yazarı, Özel'in artık siyaset sahnesinde etkili olamayacağını iddia etti. Günaydın, "Özgür Özel bundan sonraki yapılacak kongreyi kazansa bile artık kurşun askerdir ama artık Manisa’ya dönebilir, eczanesinin arkasına geçerek, orada 70’likleri devirebilir. O işi daha iyi bildiği belli!" ifadelerini kullandı.

"Kadir Mısıroğlu’nun öngörüsü"

Kendi yaklaşımına göre merhum Kadir Mısıroğlu'nun siyasi öngörülerine vurgu yapan Günaydın, "Allah Kadir Mısıroğlu’na rahmet eylesin. Fesli Kadir ne demişti? 'CHP’nin başına gelecek yeni başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarısı olacak!'" diyerek sözlerini noktaladı.