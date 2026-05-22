Balıkçı ağına takılan şişeden 150 yıllık tapu çıktı! Mülkün sahibi aranıyor: Siz misiniz?

Güney Kore’de balıkçıların ağına takılan eski bir cam şişenin içinden çıkan belge ülkeyi şaşkına çevirdi. Uzmanlar, şişede bulunan belgenin yaklaşık 150 yıllık dev bir arazi tapusu olduğunu açıkladı.

Olay, Mokpo kıyılarında meydana geldi. Sabah erken saatlerde denize açılan 61 yaşındaki balıkçı Park Jin-ho ve ekibi, ağlarını toplarken ağır bir cismin takıldığını fark etti.

İlk başta eski bir hurda parçası olduğunu düşünen ekip, ağın içinden yosunlarla kaplı kalın camdan yapılmış eski bir şişe çıkardı. Şişenin ağzının reçine benzeri bir maddeyle kapatıldığı görüldü.

Limanda açılan şişenin içinden ise dikkatlice sarılmış tarihi bir belge çıktı. Nemden korunmuş halde bulunan belgenin, Joseon Hanedanlığı dönemine ait büyük bir kıyı arazisinin tapu kaydı olduğu belirtildi.

İnceleme yapan National Research Institute of Maritime Cultural Heritage uzmanları, belgenin yaklaşık 1874 yılına ait olduğunu açıkladı. Tapunun, dönemin varlıklı pirinç tüccarlarından Han Seung-woo adına kayıtlı yaklaşık 18 bin metrekarelik kıyı arazisini kapsadığı ifade edildi.

Tarih uzmanı Choi Min-seok, belgede resmi mühürler, arazi sınır çizimleri ve vergi kayıtlarının yer aldığını söyledi. Choi, “Bu kadar eski bir tapunun deniz içinde korunmuş halde bulunması son derece sıra dışı. Belge tarihi açıdan çok değerli” dedi.

Şişe ve tapu, detaylı inceleme için Mokpo National Maritime Museum laboratuvarına götürüldü.

Olayın ardından bölgedeki balıkçılar arasında büyük heyecan oluşurken, bazı uzmanlar şişenin bir gemi kazası sonrası denize karışmış olabileceğini düşünüyor.